El xàfec escurça la Patum Infantil però l'organització garanteix el salt de tots els nens

Maces de la Patum Infantil durant aquest divendres a la tarda. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Les gotes de pluja intermitent no han tirat enrere els més menuts en les primeres dues tandes de Patum Infantil i el temps ha permès fer un exitós primer Salt de Plens. Just després, ha arribat la tempesta i ha interromput la festa. Salts, balls, somriures i molt d'esforç s'ha pogut posar en pràctica aquesta tarda de Patum a plaça. El primer salt de Plens s'ha desenvolupat amb normalitat, malgrat que els núvols amenaçadors ja feia estona que apuntaven que la pluja podia espatllar la tarda.La tempesta ha espatllat la festa justament quan acabava de travessar el seu equador. La pluja s'ha intensificat i hi ha hagut corredisses per arrecerar-se a la plaça de Sant Pere. La junta de l'Associació de la Patum Infantil s'ha reunit llavors per decidir si la celebració continuava. Segons ha explicat el coordinador de la Patum Infantil, Sergi Montaner, el principal escull era no deixar cap nen o nena sense saltar. Després de dues setmanes d'assajos, els més menuts han preparat la Patum amb molta il·lusió i esforç. L'organització no volia, per tant, deixar-los sense aquest moment que portaven preparant tants dies.La decisió ha trigat una hora a arribar. Mentrestant la Banda de l'Escola Municipal de Música ha agafat la iniciativa. A plaça s'han pogut escoltar cançons populars, a l'espera que es decidís si la Patum continuava. Melodies com el "Bi-Ba Butzemann", "Paquito El Chocolatera", "YMCA" dels Village People han sonat a la plaça de Sant Pere per fer estona, mentre moltíssima gent, entre ells diversos grups de canalla s'han animat a ballar i saltar paraigües en mà. Un diluvi feia preveure els pitjors auguris per la Patum, si bé la decisió ha estat reprendre'n els salts amb les comparses que encara tenien petits patumaires per debutar.Després de més d'una hora aturats, l'organització ha decidit reprendre la festa. Han sortit les Maces i s'ha fet el ball de l'Àliga, dos salts de Gegants i Tirabols. Sergi Montaner ha assenyalat que no es feien els Plens. Si bé ha posat de manifest que els nens i nenes que havien de saltar al segon salt de Plens, podran fer-ho l'any vinent, sense haver de participar en el corresponent sorteig.