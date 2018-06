—I què és el que hauré de fer, com a guia de museus, Pep?

—Ben poc, Enric. Els tenim tancats bona part dels dies de l'any, per no dir tots.

—Així perfecte!

—Et vols fer voluntari dels jocs?#GransRunes #NitDelsMuseusTancats #Tarragona2018 pic.twitter.com/8i36ZrOIWM — CUP Tarragona (@CUPTarragona) 1 de junio de 2018

Enric Millo té una nova feina, segons un hilarant muntatge de la CUP Tarragona. El fins ara delegat del govern de Mariano Rajoy a Catalunya ha perdut el seu lloc com a representant i ara haurà de buscar-se les garrofes fent una altra cosa.Els cupaires han aprofitat una imatge per fer mofa d'aquesta situació i alhora aprofitar per publicitar una de les seves accions, la "Nit dels museus tancats" . A més, en el muntatge que proposen els anticapitalistes hi ha una altra de les figures sobre la qual recau, en gran part, la responsabilitat de les demandes que fan els cupaires.

