Domènech combat el pols d'ICV i part de BComú: només liderarà una cúpula «sense quotes»

"Si Cid i Adrià Alemany volen presentar igualment aquesta candidatura, que busquin un altre candidat a coordinador general i competeixin en unes primàries", afirma un dirigent de l'executiva

Xavier Domènech, Elisenda Alamany i Marta Ribas, al Parlament Foto: Adrià Costa

"El que volen és situar comissaris polítics per controlar la línia del partit i el seu desplegament territorial", afirma un altre dirigent de l'executiva

El procés de renovació de la direcció de Catalunya en Comú ha fet aflorar la batalla pel control del partit que ja fa mesos que tensiona internament la formació. Les dues parts que lliuren el pols són els independents de l’òrbita de Xavier Domènech, que compten amb la complicitat de la direcció d’EUiA i càrrecs territorials, i l’aliança entre la direcció d’ICV i d’una part de la cúpula de Barcelona en Comú. Els dos sectors tenen clar que Domènech ha de seguir sent el coordinador general dels comuns, però no qui ha de compartir lideratge amb ell. No és només una qüestió de noms, sinó de línia política. D’un conflicte entre els que volen un partit més sobiranista i els que busquen allunyar-se’n.La seqüència dels fets és la següent. Per renovar l’executiva, Domènech va encarregar a Marc Parés, independent i actual coordinador de programa de Catalunya en Comú, que dissenyés la seva candidatura. NacióDigital va avançar en exclusiva els criteris per fer la llista que constaven en el document que el líder va exposar a la cúpula del partit: que guanyessin pes els independents, que s’abandonés “la lògica de quotes” i s'incorporessin nous actors socials, tres passos que Domènech considera clau per fer un “pas endavant” en una formació que s’ha de desplegar territorialment i vol créixer abandonant les velles estructures dels partits que formen la confluència.Parés va recollir l’encàrrec i va iniciar una ronda de contactes amb tots els actors. La seva sorpresa va ser que es va trobar amb una llista alternativa que, elaborada sense el coneixement de Domènech, el situava a ell com a coordinador general i a Lucía Martín (portaveu d’En Comú Podem al Congrés i membre de Barcelona en Comú) i Candela López (ICV) compartint amb ell lideratge. A Susana Segovia (diputada al Parlament i dirigent de Barcelona en Comú) la situen al comandament d’Organització. Fins a set dirigents diferents consultats per aquest diari asseguren que aquesta llista ha estat confeccionada pel líder d’ICV, David Cid, i Adrià Alemany, de la direcció de Barcelona en Comú, i que tots dos han manifestat que són contraris a que sigui la portaveu del partit al Parlament, Elisenda Alamany, que abandera el sector més sobiranista, la que faci tàndem amb Domènech al capdavant del partit.Aquestes fonts consultades també asseguren que Domènech s’ha negat a encapçalar una llista alternativa. La seva candidatura serà, ha deixat clar, la que posi Parés sobre la taula. “Si Cid i Adrià Alemany volen presentar igualment aquesta candidatura, que busquin un altre candidat a coordinador general i competeixin en unes primàries”, argumenta un dirigent de l’executiva del partit contrari a una llista que, assegura, ha estat elaborada “a esquenes de Domènech”. Un altre dirigent afegeix que Parés està elaborant una ronda de contactes per consensuar la llista amb tots els actors del partit i que la militància no entendrà que s’intenti “imposar una llista que implica un replegament”. “Aquest projecte fracassarà si es camina cap a una federació de partits”, afegeix un tercer dirigent.El moviment de la direcció d’ICV i d’un sector de Barcelona en Comú respon a la línia política que, segons el seu criteri, haurien de tenir els comuns per marcar distàncies amb l'independentisme de cara a les eleccions municipals. L’objectiu principal és retenir l’alcaldia de Barcelona, la gran joia de la corona del partit amb el lideratge indiscutible d’Ada Colau. “El que volen és situar comissaris polítics per controlar la línia del partit i el seu desplegament territorial”, diu ras i curt un dirigent contrari a l’estratègia de Cid i Alemany, i recorda que Catalunya en Comú és una confluència que es defineix com a sobiranista des del seu naixement. Contactats per, ni David Cid ni Lucía Martín han volgut parlar sobre la situació interna del partit. Segons ha pogut saber aquest diari, els contraris a Elisenda Alamany han arribat a argumentar que en una negociació “sempre” hi ha vetos.La llista de Domènech hauria d’estar enllestida entre diumenge i dilluns per complir amb el calendari fixat pel reglament electoral, que estableix que les primàries per renovar els càrrecs de l'executiva i de la coordinadora es celebraran entre el 29 de juny i el 2 de juliol. Caldrà veure, doncs, si, sabent que Domènech només encapçalarà la llista que dissenyi Parés, la pinça entre les direccions d’ICV i BComú es fa enrere en els pròxims dies o bé es presenten amb un aspirant alternatiu a Domènech. “Les cares que hi hagi a partir d’ara al capdavant del partit seran significatives de quin projecte es defensarà”, conclou un altre dirigent de l’actual quadre de comandament del partit.

