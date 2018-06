El missatge ocult (i reivindicatiu) en el vestit d'Amaia al Primavera Sound

Amaia no deixa ningú indiferent ningú. La flamant guanyadora d'Operación Triunfo va pujar ahir a l'escenari del Primavera Sound. Era una cita molt esperada, tant pels fans de la cantant d'origen navarrès com pels més escèptics espectadors del festival. El seu debut va ser tot un èxit però la participant d'Eurovisió és una experta en els petits detalls.El vestit que duia l'Amaia podia semblar el més normal del món. Estiuenc i adequat per un esdeveniment com el Primavera Sound, un clar aparador de moda. Doncs el vestit de dues peces que portava no era un qualsevol. La marca que hi havia al darrere, Paloma Wool, és de la dissenyadora Paloma Lanna, referent feminista pels seus valors i filosofies a l'hora de crear cada peça."No m'agrada la moda. Prefereixo parlar sobre peces o roba" va declarar Lanna en una entrevista a El Mundo. En aquest sentit, la dissenyadora fuig totalment de les connotacions mainstream o de les modes pop, un aspecte en perfecta concordança amb els valors que predica Amaia. Les seves creacions són sostenibles, de producció local i feminista.La marca va donar suport absolut a la cantant des del seu compte d'Instagram:

