El nou Govern de Torra tampoc agrada al PP

El govern espanyol ha acceptat el nou Govern de Quim Torra i n'ha autoritzat la publicació al DOGC. Tot i així, el PP no assistirà a la presa de possessió dels consellers, que es farà aquest dissabte en un acte al Palau de la Generalitat. "La formació del nou govern no ens agrada", ha reconegut el secretari general del PPC, Santi Rodríguez, que ha desitjat també que "contribueixi a recuperar certa normalitat i estabilitat a Catalunya".Amb tot, Rodríguez ha advertit el nou executiu que des de les files populars estaran "alerta" davant qualsevol "incompliment i deriva al marge de la legalitat". "Amb l'estat de dret no es juga, perquè aquest actua si és necessari per defensar el compliment de la llei i la democràcia al nostre país", ha insistit Rodríguez.

