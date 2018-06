El pacte PSC-PP a Tarragona no es toca, malgrat la moció de censura

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, durant el plenari celebrat aquest dijous Foto: Jonathan Oca

La bancada del PP pot respirar tranquil·la perquè l'alcalde de Tarragona ha assegurat que és "una persona de complir la meva paraula i si no hi ha cap element extraordinari de caràcter local o que afectin la vida local" no veu cap motiu per "qüestionar" el pacte de ciutat entre populars i socialistes.Josep Fèlix Ballesteros afirma que de moment la possibilitat de trencar l'acord no està damunt la taula. El mateix alcalde ha reafirmat que la moció de censura del PSOE contra Rajoy i que ha convertit en president Pedro Sánchez, no els afecta perquè el pacte de ciutat és "de caràcter estrictament local" i ha recordat que en els plens adopten posicions diferents en alguns temes, no relacionats amb la ciutat.Ara bé, després de descartar aquesta possibilitat, ha afegit que no és un pitonís i que "el temps ho dirà" com acaba la relació entre PSC i PP a Tarragona. osé Luis Martín, primer tinent d'alcalde i portaveu del PP, també va defensar aquesta setmana que el "pacte de ciutat " es manté intacte i que no perilla. Aquesta aliança entre populars i socialistes no es veu afectada pels temes estatals. El popular es va mostrar convençut que el pacte seguirà fins al final del mandat perquè considera que és positiu per la ciutat. La força del pacte, segons Martín, rau en el fet que prevalen els interessos de ciutat abans que els de partit.Aquest matí, Ballesteros s'ha mostrat satisfet pel canvi de govern a l'Estat i ha resumit la feina de Rajoy dient que "ha governat en un moment difícil" però li ha etzibat que "li ha faltat cintura i una certa valentia" perquè "els problemes no pots esperar que te'ls resolgui el temps o per si sols, has d'abordar-los". Ballesteros ha recordat que "en el cas de Catalunya, el president Rajoy i el govern en general no ha estat a l'alçada del que la decisió política requereix, no pots deixar en mans de la justícia allò que és de la política". Sobre això, dit que "s'havien d'exhaurir les possibilitats de parlar".

