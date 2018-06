Ofensiva d'Òmnium pels drets civils: «A l'estat espanyol es persegueix la dissidència»

📝 @marcelmauri llegeix una carta de @jcuixart: "Des d’@omnium mai hauríem volgut impulsar amb altres entitats una campanya per recuperar els drets i llibertats. Però el retorn a la foscor del franquisme és evident i avui som aquí, dempeus"#DemàPotsSerTu pic.twitter.com/wywkHUXOTC — Òmnium Cultural (@omnium) 1 de juny de 2018

Òmnium Cultural ha iniciat la seva campanya pels drets civils a Catalunya en un acte a Santa Coloma de Gramenet. L'entitat sobiranista ha reunit en un escenari diverses personalitats polítiques, com Albano Dante Fachín o David Fernández, entre d'altres, així com el vicepresident, Marcel Mauri, per reclamar un canvi de rumb a l'Estat. #DemaPotsSerTu és el lema amb el qual acompanyaran la iniciativa, impulsada per la defensa dels presos polítics i dels drets fonamentals."La campanya vol posar en relleu les moltes persones que són perseguides en un estat espanyol on hi manquen els drets, on es persegueix la dissidència" ha remarcat Mauri, que lidera l'entitat per l'empresonament de Jordi Cuixart. La moderadora de l'esdeveniment, la periodista Sara Muñoz, ha tingut un emotiu record per a Cuixart a l'iniciar l'acte.Una declaració d'intencions ha estat la de David Fernández: "A la cultura de la por que ens disparen des de dalt, l'hem de desmuntar des de baix". L'antic dirigent de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, s'ha expressat amb la mateixa contundència: "Tot això és culpa d'un sistema repressiu que encara ara sobreviu. És un problema sistèmic".Mercè Alcocer, periodista política multada per la llei mordassa ha afirmat que es persegueix el dret a la informació: "Ens el volen treure". En aquest sentit, Anaïs Franquesa, advocada de la Fundació Iridia pels drets fonamentals, ha conclòs: "S'estan perseguint drets fonamentals, com els de reunió i manifestació o els de llibertat d'expressió".Un dels clams més plantejats per tots els ponents ha estat el de no callar davant la repressió i reclamar una major mobilització ciutadana. La no-violència també ha estat molt remarcada, sobretot per Luca Gervasoni, codirector de l'Institut Internacional per a l'Acció Noviolenta: "Davant la violació dels drets fonamentals, el que reivindiquem és la no-violència. Actuem davant la repressió".Un parell de veïns colomencs víctimes de la repressió han pujat a l'escenari dels jardins de Can Sisteré per explicar la seva experiència. Al final de l'acte, s'ha llegit una carta escrita per Jordi Cuixart i s'ha acabat cridant "llibertat presos polítics".

