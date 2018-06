​La família Ahmed, un símbol de la resistència contra l'expulsió veïnal al Raval

La Mesa d'Emergència social ja els ha adjudicat un nou habitatge, però encara no hi poden entrar

L'edil Gala Pin ha declarat com a investigada per haver acusat MK Premium de practicar "violència immobiliària"

En Shiplu explica que la seva dona i els seus fills són els que han patit més, perquè estan més a casa: "Ella ha lluitat molt més que jo"

Aturar els desnonaments quan s'adjudica un pis social Els grups que lluiten per garantir el dret a l'habitatge han aprofitat el cas de la família Ahmed per fer una reclamació a l'Ajuntament i la Generalitat. Els demanen que implementin les mesures que calguin per aturar automàticament al jutjat els desnonaments de veïns que ja tinguin aprovat un pis de la Mesa d'Emergència. Fan la petició per assegurar-se que famílies com l'Ahmed no es quedin al carrer perquè encara no han pogut traslladar-se al pis malgrat tenir-lo assignat a causa de la manca d'immobles disponibles. Ara com ara hi ha 300 famílies a la capital catalana que estan en llista d'espera i, com els darrers veïns del número 13 del carrer Lancaster, encara esperen que els lliurin un habitatge. En alguns barris es pot arribar a esperar entre 7 i 9 mesos, ha admès recentment el consistori.

A la família Ahmed se senten com en una presó. Fa gairebé un any i mig que són els únics veïns del número 13 del carrer Lancaster del Raval, una finca sencera que amenaça de caure a trossos, i on convergeixen molts dels mals que pateix l'habitatge a Barcelona. Els Ahmed s'han convertit ja en un símbol de la resistència contra els fons d'inversió immobiliaris que expulsen veïns de casa seva amb l'objectiu de treure més rendiment dels edificis que adquireixen. Els grups que lluiten pel dret a l'habitatge el veuen com un cas paradigmàtic de la "violència immobiliària" que assota la ciutat, mentre que l'empresa, MK Premium, nega que hagi tingut pràctiques d'assetjament.A Lancaster s'hi ha desenvolupat una dura batalla. En un costat, els Ahmed, els grups de suport i l'Ajuntament. De l'altre, MK Premium, l'empresa que ha intentat desnonar la família fins a quatre vegades. La darrera era aquest divendres, però l'intent es va aturar per la implicació municipal i dels grups veïnals. El fons s'ha compromès a no tornar a endegar cap nou procés de desnonament, i permet a la família que segueixi al pis fins que pugui traslladar-se al que li ha assignat des fa un mes la Mesa d'Emergència social. El consistori garanteix que serà al Raval, però no ofereix una data de quan podrà lliurar el pis.MK Premium va endegar un procés judicial per desnonar els Ahmed –una parella i tres fills- per impagament del lloguer. El cap de família, Shiplu Ahmed, explica que els intents per forçar-los a abandonar el pis amb ordre judicial es van produir el setembre, el novembre, el gener i l'últim era aquesta setmana. Pagava un arrendament de 300 euros mensuals, però un dia es va consumar el canvi de propietat. Es va produir un error en la notificació d'aquesta modificació, i ell ho va seguir pagant a l'antic administrador. I d'aquí ve la demanda judicial.També havia rebut una altra pel fet de viure en un indret amb un contracte d'un estudi, un lloc sense cèdula d'habitabilitat, però és que tots els contractes dels inquilins eren iguals. La propietat era de Natividad Sarrablo, que també tenia els números 7 i 9-11 del mateix carrer Lancaster. Aquí coneixien els amos dels edificis com la família Suils, un dels cognoms de la mare de Sarrablo. Aquests altres blocs han tingut una sort diferent: mentre el número 13 s'ha anat buidant de veïns, els altres tres els ha comprat l'Ajuntament per valor de 5,6 milions d'euros amb la finalitat d'evitar que passi el mateix Quan el cas del 13 es va destapar a principis del 2017, va sortir a la llum pública una pràctica desconeguda fins llavors : empreses immobiliàries que paguen perquè els llogaters deixin el pis malgrat tenir contracte. Fins i tot encara que sigui indefinit. En aquest edifici el consistori va haver d'aturar una rehabilitació que MK Premium havia iniciat sense permís amb els Ahmed a dins . La dona, la Rita, estava embarassada del segon fill. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va acusar l'empresa de "violència immobiliària", i MK Premium la va denunciar per injúries i calúmnies . Recentment Pin ha declarat als jutjats com a investigada i ha dit que la immobiliària "expulsa" i "coacciona" els veïns perquè marxin Endinsar-se al número 13 de Lancaster és fer-ho en un edifici on ningú voldria viure. És un fort per evitar ocupacions. La porta d'entrada ha d'estar sempre tancada amb pany i clau. A terrat no s'hi pot pujar perquè hi ha una càmera. Qualsevol moviment que capti fa saltar les alarmes. L'escala en veritat és com si fossin dos edificis –el 13 bis, propietat del Grup Balañá i que es va buidar ja fa anys, té la mateixa entrada-, i a banda i banda només hi ha pisos amb portes antiocupa. "Hem viscut molts episodis d'ocupació il·legal", justifiquen fonts de MK Premium, i recorden també la preocupació veïnal al Raval per la proliferació dels narcopisos, els pisos de la droga.Després de pujar unes quantes desenes d'escales amb les rajoles mig trencades, s'arriba al pis dels Ahmed, que són d'origen de Bangla Desh. Hi viuen, a més d'en Shiplu, la seva dona i tres fills: el gran té 11 anys; el mitjà, 13 mesos i la petita compleix un mes la setmana entrant. El gran jugava al terrat o sortia al carrer, però no pot fer-ho. Com a mínim sol. "Necessita jugar", insisteix el pare, però no hi ha veïns. Van marxar tots a causa d'una pràctica cada cop més habitual: les expulsions a cop de talonari.L'edifici es va anar buidant de veïns malgrat que tinguessin un contracte vigent a canvi d'uns pocs diners i de pagar la mudança. Als Ahmed els van oferir 3.000 euros, però en algun cas, com en Carlos Miranda i la Jovita Mendoza, d'origen filipí, va ser menys . Els van donar en mà els 470 euros íntegres de la fiança –dues mensualitats- i 1.000 de compensació, a més de facilitar-los el transport de la mudança. Per què els Ahmed no van acceptar-ho? Perquè al cap i a la fi, el Raval és casa seva, tenen la comunitat de Bangla Desh, l'escola del nen i perquè ells mai van deixar de pagar. En Shiplu va atrevir-se fa un any a encapçalar una roda de premsa per anunciar la primera querella contra una immobiliària que assetja veïns perquè marxin de casa . Va denunciar MK Premium per un presumpte delicte de coaccions, però la querella encara no s'ha admès a tràmit. Els grups de suport als Ahmed esperen aconseguir-ho aviat.Ell fa el cor fort després de tot el que han patit. "A mi no m'ha afectat gens, sóc un valent", assegura, però no diu el mateix de la dona i els fills. "Ella ha lluitat molt més que jo", remarca. "És molt valenta la Rita", insisteix. Ella és qui ha estat sola a casa amb els fills mentre ell treballava. Ella és qui va ocupar una vegada el districte amb un nen acabat de néixer. I això que li és difícil fer-se entendre, perquè amb prou feines pot dir algunes paraules en castellà.MK Premium assegura que no li consta que seguissin pagant a l'antic administrador. Més endavant els Ahmed van consignar els diners als jutjats fins que aquest desembre ell s'ha quedat a l'atur. Les anades i vingudes a l'advocat, a l'oficina d'habitatge i, en definitiva, els tràmits per plantar cara al fons immobiliari li han passat factura, i no li van renovar el contracte de feina. Treballava en una cuina. Ara cobra 750 euros mensuals d'atur i li'n queda un mes. Són cinc a casa i va optar per no seguir ingressant el lloguer al jutjat.Els Ahmed han rebut el suport de tres grups veïnals compromesos amb el dret a l'habitatge, a més del de l'Ajuntament: Lancaster en Lluita, Resistim al Gòtic i el Grup d'Habitatge de Sants. Els dies previs al darrer intent de desnonament previst per aquest divendres passat, van penjar un vídeo per recordar el cas . Ja té milers de visites. Ara en Shiplu insisteix a enviar un missatge per als barcelonins que es puguin trobar en situacions similars a la seva. "Si no tens el suport de la gent, no pots guanyar res i l'endemà al carrer", remarca en diverses ocasions. "MK Premium és una màfia. Ells no tenen respecte", adverteix.Per la seva banda, a l'empresa immobiliària subratllen que aquesta setmana s'han "acollit" a "la voluntat de l'inquilí i de l'Ajuntament" perquè els Ahmed puguin seguir al pis fins que rebin el social. "No ens hem oposat en cap moment a la decisió", asseguren, i agreguen que s'han posat "a favor de l'inquilí" que els ha demanat un temps. "Hem aturat el desnonament quatre vegades", presumeixen a MK Premium, malgrat que és la mateixa empresa la que l'estava instant. Les fonts consultades de la companyia admeten que l'edifici està en un estat de conservació "molt malmès" i que cal actuar-hi com més aviat millor.La intenció és fer-hi pisos d'alt nivell, però l'empresa farà un estudi per realitzar un nou projecte, ja que fa més d'un any que està aturat. El que volen és adequar-lo a la nova situació immobiliària, o sigui als nous preus, que s'han disparat en comparació amb principis del 2017. Els grups en defensa del dret a l'habitatge asseguren que MK Premium té un contracte d'arres amb uns inversors israelians, un familiar dels quals viuria en un pis de l'edifici amb altres persones per vigilar que no s'ocupin els que estan buits. D'això la immobiliària assegura que no té constància, si bé al balcó del citat habitatge s'hi veuen plantes ben cuidades. Inicialment hi havia un marroquí, però va ser acomiadat perquè es portaven bé amb els Ahmed, relata en Shiplu.

