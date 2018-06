Les recomanacions del cap de setmana: de la Festa del Timbaler al Minipop

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.Poques pel·lícules poden dir que siguin mítiques anys abans de la seva estrena. Aquest n'és un cas, potser el més gloriós. The Man Who Killed Don Quixote té l'honor de ser la pel·lícula més maleïda de Terry Gilliam, i una de les més maleïdes de la història del cinema. El desastre que va suposar la primera temptativa va donar peu al documental Lost in La Mancha, totalment imperdible. I ara, dues dècades després, arriba per fi "la" pel·lícula, que explica com Toby, un director d'anuncis molt cínic es veu embolicat en els estrafolaris deliris d'un vell espanyol que es creu Don Quixot.No tot ha de ser Primavera Sound, trap, rock, indie, dark o noise, entre d'altres manifestacions infinites. Per qui vulgui gaudir d'un concert que surti d'aquests paràmetres, aquest cap de setmana recomanem El Rèquiem de Dvorák, una peça grandiosa interpretada per primer cop per l’OBC. Una obra magna del Romanticisme que va més enllà del text religiós: una reflexió sobre la vida, la mort, l’ésser humà i l’esperança en què la música esdevé protagonista..La fira que porta la màgia a Torroella de Montgrí, en un certamen que és molt més que un repertori de trucs, d'efectes i d'enginy. El FIMAG torna a convertir el municipi en l’epicentre de l'art de la màgia amb espectacles repartits pels espais més emblemàtics de la vila. Enguany, la Fira de Programadors arriba com una aposta decidida per obrir un punt de trobada entre professionals de la màgia i programadors d’espectacles.Festa que commemora els fets ocorreguts el juny de 1808, quan una columna francesa sortí de Barcelona en direcció a Manresa, Lleida i Saragossa, que va donar peu a la cèlebre llegenda del Timbaler del Bruc. Avui, el municipi celebra una festa no per commemorar uns fets bèl·lics sinó com un signe d’agermanament entre els pobles i com a testimoni de la importància de la pau.És un dels festivals més deliciosos per gaudir amb tota la família, un dels que més cura posa en la tria, en els escenaris, en el tracte i en els serveis. És el Minipop i se celebra aquest cap de setmana a Tarragona, un festival de música i cultura contemporània que reivindica l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada intergeneracional, on conflueixen grans i petits amb descoberta, concerts, tallers creatius, teatre i circ. Amb selecció musical de Lluís Gavaldà.