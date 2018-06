Barcelona reclama un nou model de finançament per fer front a les necessitats ciutadanes

"Són necessàries reformes a gran escala per aconseguir una fiscalització sostenible". Gerardo Pisarello, primer tinent d'alcalde del consistori que governa Ada Colau, ha reclamat una millora substancial del model fiscal de Barcelona, implicant també l'àrea metropolitana.En roda de premsa Pisarello ha remarcat aquesta necessitat de reforma encara que hagin gestionat les balances fiscals de l'Ajuntament "amb pocs instruments". Reclama una "major autonomia per controlar la seva pròpia fiscalització". Ha posat d'exemple les gestions entre 2015 i 2017, multiplicant per vuit el pressupost en subvencions i ajudes fiscals.Un seguit d'experts sobre models de finançament i política municipal han fet les seves pròpies valoracions. El professor d'Hisenda Pública Joaquim Vilanova ha assegurat que Barcelona "ha de jugar un paper important en fiscalitat a l'àrea metropolitana". En canvi, el president del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB), Enric Enrech, ha defensat que són necessàries noves mesures fiscals que també protegeixin i donin suport als autònoms.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)