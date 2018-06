El diputat britànic Andrew Rosindell reivindica que tothom hauria de ser lliure per decidir el seu futur

“Vinc aquí com amic i Vice-President d’un grup del Parlament britànic dedicat a #Catalunya. #UK i Catalunya som aliats històrics. Hem de començar una nova conversa entre les nostres gents. Heu de poder decidir el vostre propi destí”, @AndrewRosindell @Conservatives MP via @sijcat pic.twitter.com/16kUPJlCcb — Pau Castellví 🎗 (@pau_castellvi) 1 de juny de 2018

Andrew Rosindell, diputat del Partit Conservador al Parlament Britànic, ho té clar: la llibertat de totes les persones hauria de ser clau per poder decidir el seu propi futur. En el marc d'un dinar-àgora de l'entitat Sobirania i Justícia, el conservador britànic ha expressat els lligams històrics entre Catalunya i el Regne Unit, lligam que afirma "s'ha de recuperar per començar una nova conversa". "Heu de poder decidir el vostre propi destí", ha sentenciat.Sobirania i Justícia ha convidat Rosindell amb el motiu del Brexit i com afecta aquest a les relacions entre Catalunya i el Regne Unit. El ventall de circumstàncies que es van obrir amb la separació dels britànics de la Unió Europea han estat tractades al dinar: el trasbals econòmic, les relacions amb les nacions d'Escòcia i Irlanda del Nord com els problemes democràtics que està vivint Espanya actualment.Rosindell, membre del Comitè d'Afers Exteriors del Parlament britànic, ha afirmat que "en una situació de conflicte és important comptar amb l'assistència externa de la comunitat internacional". En aquest context, al dinar hi trobàvem Josep M. Suàrez, ex-delegat del Govern de Catalunya al Regne Unit i Irlanda.Abans del dinar, Andrew Rosindell ha conversat una estona amb el flamant nou conseller d'Afers Exteriors, Ernest Maragall.

