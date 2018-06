Torra exigeix a Sánchez posar en marxa una negociació «de govern a govern»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat aquest divendres una negociació de Govern -català- a govern -espanyol- al nou màxim dirigent de l'Estat , Pedro Sánchez, després del triomf en la moció de censura. "Serem molt exigents amb Pedro Sánchez", ha apuntat el president de la Generalitat. "S'obre un moment i cal que el PSOE prengui riscos", ha destacat, al mateix temps que demanava diàleg. "Hem d'asseure'ns i parlar", ha destacat el dirigent de Junts per Catalunya. "I que tingui present que aquesta situació gravíssima no pot durar ni un dia més. Li prego que tinguem una sessió de diàleg, una negociació de govern a govern", ha indicat, a més de recordar que els socialistes espanyols han estat "còmplices" de la repressió.Torra, que ha estat rebut amb crits de "president, president" pels consellers nacionals del PDECat, ha agraït el suport i la confiança. "Això és una gran satisfacció. Assumim el càrrec amb tota la dignitat i treballarem per fer honor al Govern", ha apuntat el president de la Generalitat, que també ha donat les gràcies a Carles Puigdemont. "El nostre objectiu és la restitució, perquè aquesta és la clau de volta. Demà acaba el cop d'estat del 155", ha indicat el dirigent independentista, en referència a la presa de possessió dels nous consellers de demà al matí a Palau "Tenim presos polítics, tenim exiliats, i hem de respondre a aquest repte de país. Penseu que ens hem de mantenir fidels al mandat de l'1-O, quan vam votar a favor d'un estat independent en forma de República", ha aputat Torra, recordant que aquest divendres fa vuit mesos del referèndum. També ha tingut paraules per les càrregues policials de l'1-O: "El govern que ho va fer ha caigut, i ho hem de celebrar. Rajoy ha caigut, i darrere seu hi havia un aparell de repressió i de corrupció. Ens volien escapçar i els que han estat escapçats són ells. Els que ens volien dèbils ja no hi són", ha dit.Mercè Conesa, presidenta del consell nacional del partit, ha defensat la "restitució", malgrat la renúncia de Torra als empresonats i exiliats en el Govern. També ha volgut fer saber a Torra que el PDECat és un partit en el qual "s'hi pot sentir com a casa". Després ha convidat el dirigent independentista a pujar al faristol entre aplaudiments.El discurs de Torra ha estat la seva primera intervenció davant del consell nacional del PDECat. El president de la Generalitat ja ha participat en la dinàmica de partit durant els últims dies, perquè s'ha implicat en la decisió sobre la moció de censura de Sánchez. Dimecres va mantenir una reunió per videoconferència amb Carles Puigdemont i Marta Pascal acompanyada d'Elsa Artadi, consellera de la Presidència.El consell nacional d'aquest divendres ha servit per fixar definitivament la data de l'assemblea que la formació ha de celebrar els dies 20, 21 i 22 de juliol. El reglament estableix que hi haurà una sèrie de ponències -des d'estratègia política fins a organització- que serviran per endreçar la formació després del convuls congrés fundacional. Aquests textos s'elaboraran durant el mes de juny per poder ser debatudes al territori i avalades finalment durant l'assemblea.

