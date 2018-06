El bloc del 155 coincideix en què a Catalunya hi ha una «divisió interna»

El Cercle d'Economia ha aplegat avui els dirigents dels partits polítics catalans per debatre el document elaborat per l'entitat per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Es titula Propostes per modificar l'autogovern de Catalunya i el funcionament del model territorial de l'Estat i entorn seu s'han trobat Lluís Font (JuntsxCat), Sergi Sabrià (ERC), Inés Arrimadas (Ciutadans), Miquel Iceta (PSC) i Xavier García Albiol (PP), moderats per Antón Costas, expresident del Cercle.En el transcurs del debat, els dirigents de les formacions unionistes, Miquel Iceta, Inés Arrimadas i García Albiol, han coincidit en què a Catalunya es viu una "divisió interna", cosa que ha estat rebutjada per Lluís Font i Sergi Sabrià.Inés Arrimadas ha començat intentant acostar-se a les tesis del Cercle i ha dit que aplaudeix del document que afirma que hi ha un conflicte "entre catalans" i que insisteix en el principi de legalitat. Ha deixat anar una suau crítica al govern del PP al dir que un executiu no pot actuar com si fos un equip d'advocats. Arrimadas ha exigit als dirigents sobiranistes que siguin autocrítics i es comprometin a no infringir la legalitat mai més. La líder de Cs a Catalunya ha reclamat "diàleg entre catalans" perquè "diàleg entre Catalunya i Espanya és amagar el problema".Arrimadas ha recordat que Cs va ser la força guanyadora a Catalunya. I ha exigit al nou govern de Pedro Sánchez que dialogui també amb els constitucionalistes. Ha sostingut que el sobiranisme "només ha governat per la gent que porta llaç groc". Ha admès que és problemàtic que un TC esmeni un Estatut ratificat pel catalans en un referèndum.El dirigent d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha aplaudit el text del cercle tot dient que "encerta qui busca solucions". Ha assegurat que s'ha elegit un nou president a l'Estat "gràcies a la suma de forces que a Catalunya són irreconciliables". Ha qualificat de "fracàs" la judicialització de la política i ha valorat positivament que el Cercle propugni que l'Estatut tingui rang de Constitució. Ha recordat que Catalunya és l'únic lloc de l'Estat on els ciutadans no tenen un Estatut votat per ells, després de la sentència del TC. Ha defensat la necessitat d'un gran pacte polític a Espanya i a Catalunya, i que les solucions jurídiques arribaran després.En nom de JuntsxCat, Lluís Font ha dit que si el document del Cercle portés el membret del govern espanyol seria "el primer intent de donar solució política al conflicte des de l'Estat i canviaria les regles del joc". Segons ell, "no seria el document final de la dialèctica", però seria un text important. Tot i així, l'ha considerat "insuficient" i que hauria de ser completat perquè oblida el concepte de legitimitat. Ha negat que hi hagi, com diu el document, "fractura social". També ha negat que s'acusi al sobiranisme de no haver-se format Govern abans i ha rebutjat que la síntesi que es busca impliqui que una part de la societat catalana ha de renunciar a intentar assolir el seu objectiu.Xavier García Albiol ha començat explicant que quan preparava les seves notes pel debat ho feia com a representant del partit en el govern i a l'arribar ja era representant del partit de l'oposició. Ha dit que comparteix amb el Cercle la necessitat de recuperar el marc de legalitat i la convivència, però ha dubtat que l'independentisme es pugui conformar amb un acord que suposés unes millores en competències, cultura i finançament: "Algú s'ho creu?", ha preguntat. Ha afirmat que "Catalunya està dividida en dos blocs" i que la fractura mai ha beneficiat els catalans."Em sembla fantàstica la proposta del Cercle", ha assenyalat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Per ell, "ens cal un pacte entre catalans per arribar al pacte amb l'Estat". Segons ell, "si al Parlament no hi ha dos terços que acordin un nou marc, no anirem enlloc". Ha defensat que l'acord final ha de ser refrendat pels catalans. Ha coincidit amb Arrimadas en què cal un pacte a Catalunya perquè hi ha un "problema intern".Per ERC, Sergi Sabrià també ha defensat el diàleg, però ha començat dient que hi ha presos polítics i ha recordat Oriol Junqueras. Ha considerat que la proposta del Cercle, "amb una millora del model de finançament queda molt curt" i que Catalunya necessita "totes les eines d'un Estat". Ha esmentat les negatives de l'Estat a totes les propostes catalanes, incloses les que han tingut més consens. Ha agraït la tasca del Cercle en tota la seva història i la seva voluntat de buscar l'entesa. Ha subratllat la importància de recuperar les institucions, "que poden ser petites, però són les que tenim". Sabrià ha dit que al Parlament hi ha una majoria política sobiranista clara, "però ens manca encara una majoria social".Sabrià ha negat l'afirmació d'Arrimadas sobre la divisió social. El diputat d'ERC ha destacat que el projecte sobiranista vol la millora de la societat catalana i que les lleis socials defensades per la majoria sobiranista del Parlament beneficien la immensa majoria de la ciutadania, "també els votants dels partits unionistes".El debat ha transcorregut en un ambient plàcid. Fins al punt que el moderador, Antón Costas, ha arribat a parlar de la influència d'un suposat esperit de Sitges. Costas ha insistit en diversos moments perquè els sis dirigents donessin "una alegria" a la ciutadania i fessin esforços seriosos per consensuar propostes de solució al conflicte. Aromes de Sitges.

