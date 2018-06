El Parc Natural del Montseny celebra 40 anys com a Reserva de la Biosfera

Balanç positiu per la feina realitzada al llarg de 40 anys al Parc Natural del Montseny com a Reserva de la Biosfera. Aquest ha estat el missatge de la presidenta, Mercè Conesa, en l’acte celebrat aquest divendres a la seu de la Diputació de Barcelona per commemorar l’aniversari de la declaració realitzada per la UNESCO, en què també ha participat el diputat de la Diputació de Girona, Albert Gómez, el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón, i la responsable del programa Ecologia i Biodiversitat de la UNESCO, Maria Rosa Cárdenas.Conesa ha remarcat que el compromís de la Diputació de Barcelona amb el Parc Natural del Montseny va més enllà de la col·laboració institucional entre administracions, per implicar-hi plenament el conjunt de la societat: "Aquest és el repte que ens hem marcat i que va més enllà de la feina feta, que ha estat positiva per a la societat, per al país i per a les generacions futures, per posar la mirada en tot el que ens queda per fer".La presidenta també ha assenyalat que "des de la Diputació de Barcelona hem analitzat el procés de desertització de bona part del territori, tal com ens adverteixen de Nacions Unides que diu que l’any 20150 el 70% de la població mundial viurà en àrees urbanes", per afegir: "Això ja està passant a Catalunya, on el 70% de la població ja està vivint en zones metropolitanes. Per tant, hem de trobar oportunitats per a les comunitats locals per evitar-ho, perquè se sentin protagonistes d’un territori amb més oportunitats de futur. Aquest ha de ser un dels eixos que ens ha de guiar per solucionar-ho" .Per la seva banda, el diputa de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona, Albert Gómez, ha volgut remarcat rel compromís que ha de tenir la societat amb el model de desenvolupament que està marcat pel Montseny, un desenvolupament caracteritzat per l’aprofitament humà i per la salut del territori.També el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón, ha volgut posar de relleu la importància del Montseny per l’educació ambiental, un concepte que va sorgir l’any 1978 amb l’obertura del primer equipament d’educació ambiental a Can Lleonart, impulsada des del mateix Zoo amb acord amb la Diputació, i que ha estat referent educatiu i de recerca mediambiental al llarg de tots aquests anys.Alarcón també ha fet referència a una de les especies de fauna endèmica descobertes al Montseny com és el tritó, un amfibi en perill d’extinció, un projecte de recerca en el que també estan implicats com a zoo i que l’ha de marcar com a nou model d’equipament de divulgació científica en un moment de ple procés de transformació.Finalment, la responsable del programa Ecologia i Biodiversitat, Maria Rosa Cárdenas, ha volgut recordar que el Montseny va ser una de les primeres reserves de la biosfera, un programa que va passar d’una conservació dura pels territoris a entendre que el seu futur havia d’anar de la ma de les poblacions locals. "No puc més que felicitar-los perquè han fet un bon treball. Altres reserves els ha estat difícil adaptar-se, però vostès són líders en protegir la Reserva i promoure el desenvolupament econòmic i social de la mateixa", ha dit la representant de la UNESCO.En aquesta línia, Cárdenas també ha dit que això és el que ha passat al Montseny, que l’any 2014 va passar de 30.000 ha més de 100.00 ha amb la incorporació del tot el territori dels municipis implicats. Cárdenas ha manifestat estar impressionada pel treball realitzat al llarg d’aquests anys al Montseny, i remarcar que des d’aquí es lidera un dels projectes pel conjunt de les més d e600 reserves de la biosfera que hi ha en tot el planeta, com és el de gènere, i que també està treballant en la línia de joves, uns temes de gran importància pel conjunt de la població de cara a donar sortides laborals i d’igualtat als seus habitants.El 28 d’abril de 1978 la UNESCO va declarar el massís del Montseny com a Reserva de la Biosfera, una figura del programa l’Home i la Biosfera (Man and Biosphere - MAB), que té com a finalitat establir una base científica per millorar la relació entre els éssers humans i el medi ambient en un territori determinat.Feia poc que la Diputació de Barcelona, concretament el juliol de 1977, i després la Diputació de Girona, al gener de 1978, havien declarat el massís parc naturala tenor de la legislació urbanística aleshores vigent i dotant-lo d’un pla especial de protecció. No va ser fins al 1987, que la Generalitat de Catalunya declararia el Montseny parc natural, en base a la Llei d’espais naturals del 1985.El mateix 1978 obria les portes l’Escola de Natura Can Lleonart, la primera a Catalunya i de tot l’Estat espanyol, impulsada pel Zoo de Barcelona. Des d’aleshores, aquest equipament situat dins el Parc Natural del Montseny, concretament a la vall de Santa Fe, ha estat un referent del món educatiu per a milers i milers d’escolars que han seguit alguna de les seves activitats i programes pedagògics.Durant molts anys, els límits de la reserva de la biosfera eren coincidents amb el mateix àmbit de protecció del parc natural primigeni, i únic parc natural a Catalunya i a l’Estat espanyol congestionat per dues diputacions. Però el 2014, la UNESCO va aprovar –a petició dels seus gestors i amb el suport dels municipis implicats– l’ampliació de l’àmbit de la reserva a tot el territori dels 18 municipis que conforma el parc natural, passant així dels poc més de 30.000 a més de 100.000 hectàrees de superfície.El 2018, el Parc Natural del Montseny celebra doncs, una doble efemèride: el 40è aniversari de la seva declaració com a Reserva de la Biosfera, el 28 d’abril de 1978, i l’inici de les activitats educatives a l’entorn de l’Escola de Natura Can Lleonart, el febrer de 1978.Per aquest doble motiu s’ha considerat oportú promoure un programa d’actes per commemorar aquesta doble celebració, en diferents àmbits, tot aprofitant al màxim aquells que ja estaven programats i que es celebren de forma en l’àmbit territorial del Parc.

