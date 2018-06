Margallo: «Sáenz de Santamaría és una figura que divideix molt més que uneix»

L'exministre i ara diputat del PP al Congrés José Manuel García-Margallo no creu que l'encara vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, hagi d'agafar les regnes del PP al Congrés, en cas que Mariano Rajoy hi renunciï. "No, absolutament no, és una figura que divideix molt més que uneix i necessitem ara una persona de consens", ha replicat aquest divendres, contundent, en una entrevista a Catalunya Ràdio Malgrat tot, tampoc no s'ha volgut mullar per cap altra candidata, com ho podria ser la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Ha apostat per reflexionar amb calma sobre la crisi que viu el PP, que defineix com "la crisi de les tres: corrupció, Catalunya i la compensació social" -en referència a les reivindicacions que afloren dels grups socials que més han patit durant la crisi-.Ha reconegut també que ell era partidari que Rajoy dimitís, per mantenir el govern en funcions i forçar un debat d'investidura que, segons apunta, podria no aconseguit ungir un candidat alternatiu a un del PP. En tot cas, rebutja l'opció de Cs de convocar eleccions en breu, ja que "a Espanya li interessa un panorama d'estabilitat" per afrontar qüestions com el procés català o el panorama econòmic, aprovant els pressupostos i el nou sostre de despesa. "Les eleccions haurien obert un període d'incertesa", ha apuntat.

