Gonzalo Boye, molt tranquil amb petició de la fiscalia alemanya: «Encarrego ja les crispetes»

Los argumentos de Fiscalía son los mismos que utilizo en marzo, desestimados el 5 de abril y luego el 9 de mayo, desestimados el 22 de mayo... nada nuevo bajo el sol y, por tanto, encargo ya las palomitas 🍿 — Gonzalo Boye (@boye_g) June 1, 2018

Gonzalo Boye, el coordinador de la defensa internacional de Carles Puigdemont, no sembla gens preocupat després dels últims moviments de la fiscalia alemanya. L'advocat ha fet una seguit de piulades a Twitter explicant quina és la situació, després que aquest matí hi hagi hagut certa confusió per si el tribunal d'Schleswig-Holstein acceptava o no l'extradició de Puigdemont a Espanya.Boye ha explicat que tot plegat és un pas que ja estava previst i que els advocats del president a l'exili esperaven des de fa més d'un mes. "Ara se'ns traslladarà l'escrit de la Fiscalia i el termini per respondre-hi. Després se celebrarà una vista i, uns deu dies després, el Tribunal resoldrà".La fiscalia general d'Schleswig-Holstein ha sol·licitat formalment que s’extradeixi Carles Puigdemont a Espanya, després d’analitzar la darrera documentació sobre l'euroordre facilitada per la justícia espanyola. Es tracta de la "sol·licitud formal d'extradició". "Fins ara la Fiscalia només havia presentat sol·licituds de presó provisional", ha indicat l'advocat.Amb tot, Boye s'ha mostrat -com és habitual- molt confiat. "Els arguments de la fiscalia són els mateixos que va utilitzar el mes de març i que van ser desestimats el 5 d'abril, el 9 de maig i el 22 de maig. Res de nou sota el sol. Encarrego ja les crispetes", ha reblat el lletrat.

