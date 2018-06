La Generalitat estrena un «bot» per explicar notícies a la ciutadania a través de Telegram

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa aquest divendres el @gencatbot, un nou servei de "bot" per a Telegram per explicar serveis i notícies conversant amb la ciutadania. La iniciativa té per objectiu afavorir l'empoderament de la ciutadania i avançar cap a models de comunicació punters, en què els ciutadans puguin interactuar i rebre contingut personalitzat.El @gencatbot és una aplicació per conversar i que simula mantenir un diàleg amb un humà. Per assegurar que sigui fluïd i coherent, darrere @gencatbot hi ha un arbre de decisions creat per una persona. Aquest model preveu els diversos camins que pot prendre la conversa. Així, inclou les respostes de l’usuari i indica, en cada cas, quin ha de ser el proper missatge que @gencatbot ha d’enviar.D'aquesta manera, la Generalitat incrementa els serveis en aquesta plataforma, juntament amb el canal de @gencat , el "bot" de cerques @equipamentsbot i el xat de consultes @gencat012

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)