Torra es compromet per carta a restituir Rull i Turull quan el nomenament pugui ser «efectiu»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat una carta als diputats de JxCat Jordi Turull i Josep Rull a la presó d’Estremera comprometent-se a tornar-los a fer consellers tan bon punt pugui. Un missatge calcat al que va transmetre a Lluís Puig i Toni Comín en la visita que va fer aquest dimecres a la Casa de la República, a Waterloo."El meu propòsit que per escrit i de manera solemne us vull expressar és que en el moment que pugui fer efectiu el vostre nomenament, sereu immediatament incorporats al Govern", els diu a la missiva, tot apuntant que el consell executiu que acaba de nomenar "segur que tindrà present cada dia" aquesta situació mentre ells no puguin tornar a ser consellers.A la carta, Torra assegura que la seva "determinació política" és la d'expressar a Turull i Rull "personalment" el seu "compromís de poder-los restituir en el càrrec, bé perquè els tribunals corregeixin la interferència intolerable del govern espanyol, bé perquè davant dels recursos presentats puguin disposar de la llibertat de la que mai els haurien d'haver privat".El president explica als dos diputats que, malgrat que els va incloure en el seu consell executiu inicial com a consellers, s'ha "vist obligat a nomenar un nou Govern per desbloquejar la situació provocada pel govern espanyol de manera il·legal, impedint el seu nomenament com a consellers, malgrat tenir intactes tots els drets civils i polítics", i els recorda que aquesta circumstància ha fet que hagi "ordenat presentar la corresponent querella contra Rajoy".

