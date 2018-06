VÍDEO Així justifica Santamaría la llarga estada de Rajoy en un restaurant mentre es debatia la moció

Mariano Rajoy va passar la tarda d'aquest dijous, mentre el Congrés dels Diputats debatia sobre la seva moció de censura, a un cèntric restaurant de Madrid. I s'hi va estar des de les dues del migdia i fins passades les deu de la nit. La seva absència no va passar gens desapercebuda i aquest divendres Antena3 ha volgut saber quin motiu tenia per no assistir al debat que li ha acabat fent perdre la presidència del govern espanyol.Per això, quan la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha arribat al Congrés, Susana Griso li ha preguntat i la seva resposta ha estat taxativa: "Ahir a la tarda no era el debat de Mariano Rajoy. Era el de Pedro Sánchez, que havia d'exposar el seu programa". Així és com la número 2 de l'executiu del PP ha defensat el seu cap de files, mentre aprofitava per carregar contra el nou president: "El que vam sentir és la incongruència feta política. Jo sé que amb 84 escons no es pot governar pensant en els espanyols".

