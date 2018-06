Els més menuts es fan seva la plaça de Sant Pere per viure la Patum

Salt de Guites a la plaça Cremada, aquest migdia. Foto: Ivan Genescà

Geganters de la Patum Infantil. Foto: Ivan Genescà

Els infants s'han fet seva la Patum aquest divendres. Quan han tocat les 12 del migdia, els més menuts s'han convertit en protagonistes absoluts de la festa. Els Turcs i Cavallets, les Maces, els Àngels, les Guites, l'Àliga, els Nans Vells, els Gegants i els Nans Nous han saltat i ballat a la plaça Cremada després de setmanes d'assajos.Com si fos la mateixa Patum que va poder-se viure aquest dijous de Corpus al migdia, l'Àliga ha lluït clavells de color groc en suport dels presos polítics i exiliats. Un dels moments més especials del matí ha estat el ball de Nans Nous, que la comparsa ha dedicat a Lluís Farràs, el seu cap de colla, pels seus 33 anys de dedicació a l'hora d'ensenyar a fer aquest ball a les noves generacions.La Patum Infantil del 2018 també ha estat marcada per l'enduriment en els controls de la pirotècnia. Si l'any passat la festa va haver d'aplicar ja la disposició addicional sisena de la normativa de foc, fet que va comportar canvis substancials com que els nens menors de deu anys no poden participar en cap de les comparses de foc, enguany hi ha hagut un enduriment de l'exigència estatal. D'aquesta manera, l'entrega de fuets de mans del consistori a l'entitat es realitza de forma diària i la Patum Infanil, com la resta de comparses de la festa, ha d'informar cada dia de quants fuets gasten i retornar les cues.Els pares també han hagut d'entregar més documentació de l'habitual perquè els seus fills poguessin participar a les comparses de foc.