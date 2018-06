Rumors, ensurts i travesses de ministres a Sitges

La incertesa ja no respecta ni les jornades del Cercle d'Economia. Ni tan sols la trobada de Sitges, fet immutable del calendari polític i econòmic a Catalunya, han escapat als avatars de l'imprevisible. El programa previst per la seva 34 edició s'ha vist modificat en diverses ocasions des que es va saber que Ana Pastor, la presidenta del Congrés, havia fixat per al 31 de maig la sessió de debat de la moció de censura. Per aquest divendres es preveia la presència de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i Albert Rivera a Sitges, per separat. Però els esdeveniments ho han fet impossible. Ahir, el filòsof Josep Ramoneda ho comentava amb humor: "Al final, l'únic que ha pogut assistir ha estat Quim Torra, que era el menys previsible". Per demà dissabte s'esperava Mariano Rajoy perquè fes la clausura de l'encontre.Durant totes les jornades, els rumors de tota mena han estat els protagonistes de la trobada econòmica. Dijous, mentre el president de la Generalitat, Quim Torra, entrava a l'hotel Melià de Sitges, corria la brama que Rajoy, que s'havia absentat de l'hemicicle del Congrés, era al Palau de la Zarzuela per presentar la dimissió. En realitat, l'imminent expresident es trobava en un restaurant proper al Congrés, reunir amb el seu nucli dur.Poc després, va circular entre els assistents a Sitges que hi havia converses intenses entre el PP, Ciutadans i el PNB per arribar a un acord sobre el successor de Rajoy: seria Ana Pastor el nom de consens que facilitaria la renúncia de Rajoy i barraria el pas de Pedro Sánchez a la Moncloa.Des del moment que es va fer evident el canvi de govern a Madrid, es va passar de cert astorament a començar a fer càbales de possibles ministrables. Ningú sap ben bé res, però tot són especulacions. Hi ha qui apuntava el nom de Miquel Iceta com a possible ministre de Sánchez. Una idea de seguida descartada per altres assistents. Però pels diversos cercles de Sitges tothom donava per fet que el paper del primer secretari del PSC serà crucial en aquesta etapa política que ara s'obre.Corria el nom de la diputada Meritxell Batet, propera a Sánchez i que ajudaria a escenificar la paritat que sembla que caracteritzarà el nou executiu. Algun soci del Cercle apuntava el nom de David Vegara com a nou ministre d'Economia. Ja va ser secretari d'Estat del ministeri. I també algú va citar l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, alineada amb Sánchez enfront les tropes de Susana Díaz. Marín també circula com a possible nova delegada del govern a Catalunya.

