Com pot ser que algú mori electrocutat a la dutxa? Les claus del cas que ha trasbalsat Sabadell

El passat divendres un home moria mentre es dutxava , en un pis del carrer Príncep de Viana, 6, al barri de Ca n'Oriac de Sabadell. L’avís es va rebre al migdia i si bé inicialment es va creure que es tractava d’un suïcidi, ràpidament es va veure com la víctima presentava ferides per cremades però no hi havia indicis de presència d’un electrodomèstic o connexió elèctrica al lloc dels fets.En un primer moment, els Bombers van ordenar l’evacuació de l’edifici, però ben aviat els veïns van poder tornar. Ara bé, el testimoni d’alguns d’ells apuntaven que havien patit enrampades fregant els plats o rentant-se les mans, i després d’una primera inspecció, la Policia Municipal de Sabadell va desallotjar el bloc diumenge de matinada , reallotjant els veïns en hostals de la ciutat i en cases de familiars i amics.La jutge va demanar que un pèrit extern analitzés la instal·lació , deixant als veïns tornar puntualment als pisos, en companyia de Policia Municipal i Mossos d’Esquadra, per recollir les pertinences bàsiques, com ara roba i documentació. Els tècnics han analitzat l’edifici, però no s’ha aconseguit localitzar encara on es troba l’error per resoldre’l, motiu pel qual el reallotjament s’espera que no es pugui dur a terme fins d’aquí a unes setmanes És la pregunta que sobrevola en l'ambient i a la qual s'està buscant una resposta. El membre del Gremi d'Instal·ladors CRM de Cerdanyola, Montcada i Ripollet, Alfonso López, ho atribueix a "un cúmul de coses" com ara, "la derivació de la connexió a terra no sigui correcta i les proteccions a l'habitatge no hi siguin o no hagin funcionat".López, en declaracions a, considera que les enrampades prèvies que havien afirmat patir els veïns eren "un avís". L'especialista apunta que "podria ser perquè hi havia un cable tocant les canonades de fontaneria, que en molts casos són de coure i és un conductor molt bo", explica l'especialista i afegeix un altre element que "la banyera o l'aixeta fos de ferro. Una combinació de coses i provoca aquest desastre". López assegura que el fet d'estar a la banyera "l'electricitat passa pel seu cos" i a "una certa quantitat, entre 40 o 50 volts, fins i tot una mica més, atura el cor i et mata".En aquest sentit, López determina que si "hi ha proteccions com diferencials, la llum salta" i que "teòricament, cada mes cadascú hauria de revisar". Per això, posa l'accent en què les companyies energètiques estipulin revisions "igual que fan les del gas. Hi ha molt desconeixement". Sobretot, precisa, en finques antigues.Fonts d'Endesa han declinat donar una resposta tècnica aargumentant que el cas l'ha assumit un pèrit extern, assignat per la jutge, per evitar interferir en el curs de la investigació. Per la seva banda, l'Ajuntament ha al·legat que no és un tema municipal i l'opinió d'un expert en la matèria, fora de les administracions, és més precisa per poder donar una explicació al cas.

