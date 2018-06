Felip VI signa el nomenament Sánchez com a president d'Espanya

El rei d'Espanya, Felip VI, ja ha signat el decret de nomenament de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Ho ha fet després que la presidenta del Congrés, Ana Pastor, li traslladés la decisió d'aquest matí del Congrés dels Diputats, que ha avalat amb el vot de 180 diputats la moció de censura contra Mariano Rajoy.Sánchez, que pot prendre possessió en les pròximes hores -el PSOE pretén accelerar la formació del govern-, acaba amb el regnat del PP. Set anys de domini de la dreta marcats per les turbulències econòmiques fruit de la crisi, pel llast de la corrupció i la judicialització del procés sobiranista. Rajoy, en les seves últimes paraules com a president -ha arribat al Congrés just al final del debat parlamentari-, ha reivindicat el seu llegat. "Ha sigut un honor deixar una Espanya millor de la que vaig trobar", ha afirmat breument, aplaudit només pels diputats del PP. La majoria de les Corts espanyoles no comparteixen aquest balanç i avui han decidit passar pàgina. És la primera moció de censura victoriosa de l'era democràtica moderna.

