Damià Calvet renúncia a l'acta de regidor de Sant Cugat per ser conseller

El tinent d'alcalde de Sant Cugat del Vallès Damià Calvet ha anunciat la seva renúncia a l'acta de regidor de l'Ajuntament per poder-se incorporar al nou govern de la Generalitat com a conseller de Territori i Sostenibilitat. La renúncia es farà efectiva en un ple extraordinari aquest mateix divendres, de manera que l'alcaldessa, Mercè Conesa, ha signat el decret per a la nova organització de l'equip de govern de PDECat-Demòcrates, que es durà també a ple per a la seva dació de compte.L'àrea d'Urbanisme, que fins ara portava Calvet, l'assumeix Joan Puigdomenech com a tercer tinent d'alcalde, mentre que l'àrea d'Economia i Hisenda, que també ostentava Calvet, passa a Carles Brugarolas com a regidor delegat. L'alcaldessa ha agraït "la dedicació i la constància" de Damià Calvet a l'Ajuntament, del qual ha dit que "amb tres anys ha deixat petjada a Sant Cugat", i també s'ha mostrat molt orgullosa que el president Torra "compti amb un tinent d'alcalde de Sant Cugat per fer de conseller ".Per la seva banda, Damià Calvet ha agraït "la confiança que em va fer l'alcaldessa per poder acompanyar en aquest equip de govern, un equip excel·lent, amb persones de primer nivell i en què m'he trobat molt a gust". Calvet també ha remarcat que "des del meu nova responsabilitat a la Generalitat continuaré estant al servei de Sant Cugat".

