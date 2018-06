La reflexió de Puigdemont després de la moció de censura que ha fet caure Rajoy

Si nosaltres fóssim de venjança, avui ja ens podríem donar per satisfets. Però com que som de justícia, avui encara no podem celebrar res. Ens queda una llarga lluita i un llarg camí per vèncer les injustícies, que són moltes i persistents. — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) June 1, 2018

Pedro Sánchez és el nou president del govern espanyol. La moció de censura presentada pel líder del PSOE ha doblegat finalment Mariano Rajoy, derrotat i absent fins al darrer moment al Congrés, que aquest divendres ha validat el relleu a la Moncloa. Els socialistes -amb 180 vots a favor, gràcies al suport d'Units Podem i les seves confluències, els partits independentistes i el nacionalisme basc- obren una nova etapa política a Espanya tot just una setmana després de la primera sentència del cas Gürtel, que ha dinamitat l'executiu del PP i amenaça de sacsejar també el partit de Rajoy. "Sí se puede", s'ha escoltat a l'hemicicle just després que la presidenta de la cambra baixa, Ana Pastor, hagi llegit el resultat de la votació.Carles Puigdemont ha valorat la situació a través de Twitter. El president a l'exili ha fet una reflexió sense mencionar ni Sánchez ni Rajoy. "Si nosaltres fóssim de venjança, avui ja ens podríem donar per satisfets", ha dit Puigdemont després que Rajoy hagi perdut la moció. "Però com que som de justícia, avui encara no podem celebrar res", ha prosseguit. I ha reblat: "Ens queda una llarga lluita i un llarg camí per vèncer les injustícies, que són moltes i persistents".

