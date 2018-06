Un primer premi de la loteria espanyola deixa 300.000 euros a Berga en plena Patum

El primer premi del Sorteig de Loteria Nacional de dijous ha caigut a Berga en plena Patum. El número 46.422 ha deixat 300.000 euros a la capital del Berguedà. L'administració del carrer Gran Via en va vendre una sèrie, un total de 10 dècims per finestreta.Segons ha explicat la responsable de l'administració, Montse Pey, cada dècim ha estat premiat amb 30.000 euros i ha anat a parar a clients habituals que el compren cada setmana."Aquest matí ha vingut un client per comprovar si el seu dècim havia sortit premiat i ha estat una sorpresa per tots, cap de nosaltres ho sabia", ha assegurat Pey. Immersos en la festa de Corpus, no s'han adonat que havien venut un primer premi, fins que no han obert aquest matí i ha arribat aquest client, que tampoc sabia que havia estat afortunat. "Estem molt contents, és una gran alegria que arriba per Patum", ha assenyalat Pey.El 46.422 és un número que l'administració ven cada dijous i dissabte.