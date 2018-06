L'alcalde de Tarragona, sobre Rajoy: «Li ha faltat cintura i una certa valentia»

L'alcalde de Tarragona s'ha mostrat satisfet pel canvi de govern a l'Estat. Josep Fèlix Ballesteros ha destacat que li provoca una "gran alegria" i ha destacat que el més important és el missatge de "diàleg sense condicions" que ha enviat qui serà el nou president Pedro Sánchez. El socialista ha apuntat que per fi "s'ha aconseguit un espai de debat" i que servirà per no deixar en mans de la justícia allò que correspon als polítics".El batlle ha dit del president sortint, Mariano Rajoy, que "ha governat en un moment difícil" però li ha etzibat que "li ha faltat cintura i una certa valentia" perquè "els problemes no pots esperar que te'ls resolgui el temps o per si sols, has d'abordar-los". Ballesteros ha recordat que "en el cas de Catalunya, el president Rajoy i el govern en general no ha estat a l'alçada del que la decisió política requereix, no pots deixar en mans de la justícia allò que és de la política". Sobre això, dit que "s'havien d'exhaurir les possibilitats de parlar".Per altra banda, que Sánchez hagi arribat a la presidència podria suposar, segons Ballesteros, "el principi de la possible solució". El socialista, però, ha recordat que "el govern no neix amb una majoria parlamentària sòlida i que s'haurà de guanyar les garrofes dia a dia pactant, però això no és dolent".El mateix alcalde ha destacat també que "veig que el govern de Catalunya ha fet les coses que havia de fer, sembla que nomenarà un Govern que podrà actuar de manera efectiva i això suposarà immediatament la retirada del 155, que tant preocupa".

