​Barcelona augmenta un 30% la generació d'energia solar renovable en parets d'edificis

L'Ajuntament de Barcelona, que des d'inicis de mandat treballa per augmentar la generació d'energia renovable a la ciutat, ha anunciat que engegarà pròximament dues plaques fotovoltaiques en les mitgeres del Pont de la Marina i dels jardins de Josep Goday, que se sumen a les deu plaques existents i que en total registren un augment del 30% en generació d'energia solar renovable.En declaracions als mitjans aquest divendres, el regidor de Presidència, Aigua i Energia de l'Ajuntament, Eloi Badia, ha dit que el consistori també està treballant el projecte executiu de tres plaques més que corresponen als edificis de Betevé, a la plaça Gaudí i en la de les Dones del 36, i que Barcelona aspira a fer una transició cap a "la sobirania energètica" i vol crear el seu propi futur energètic mitjançant una producció neta i renovable.Així mateix, ha explicat que l'Ajuntament ha engegat el Programa d'impuls a la generació d'energia solar que "permet el desenvolupament d'instal·lacions de generació solar a la ciutat sobre edificis i a l'espai públic existent", sigui privat o públic i mitjançant inversions de tots dos tipus, ha afegit.Barcelona disposa, ara com ara, de deu façanes i parets generadores d'energia solar i té en projecte cinc espais més, unes iniciatives que persegueixen l'objectiu de demostrar que "és possible integrar arquitectònicament una instal·lació d'aquest tipus", ha afirmat.L'Institut Municipal de Paissatge Urbà i Qualitat de Vida i l'Agència d'Energia de Barcelona treballen conjuntament –en el marc del Pla de remodelació de mitgeres- per identificar, en edificis privats, oportunitats de parets que tinguin potencial per a la generació d'energia elèctrica solar.En aquests casos, la inversió és "principalment pública malgrat tractar-se d'activitats sobre edificis privats", i Badia ha assegurat que no suposa cap cost per als veïns.L'energia que es deriva d'aquestes plaques en alguns casos s'injecta directament a la xarxa elèctrica de la companyia, en altres estan connectades en manera autoconsum als edificis, i en altres ocasions la instal·lació està connectada a un sistema de bateries que permet alimentar consums propers a la instal·lació, com la il·luminació pública dels carrers.Badia ha manifestat que actualment les plaques no poden ser d'autoconsum per als veïns perquè "existeix una limitació per part del marc estatal, que impedeix instal·lar una placa perquè diferents comunitats de veïns puguin consumir l'energia generada".Ha afegit que si es canvia la llei i l'Estat regularitza els marcs existents i legals per permetre l'autoconsum, serà possible que les plaques beneficiïn els usuaris i, al mateix temps, puguin proveir energia de consum públic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)