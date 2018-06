​La manca de places públiques de P3 a Barcelona enfronta les famílies amb el Consorci d'Educació

El conflicte de la manca de places de P3 a les escoles públiques en determinats barris de Barcelona, principalment l'Esquerra de l'Eixample, Gràcia i Horta-Guinardó s'enroca. Després d'una setmana en què les plataformes que s'han anat constituint en defensa de l'accés a una escola pública de proximitat han mantingut reunions amb els responsables del Consorci de Barcelona, les famílies han decidit no acceptar les solucions que planteja l'administració.Estan decidides a rebutjar una plaça d'ofici, una opció que podria suposar el risc d'arribar al mes de setembre sense tenir escola assignada. Les famílies critiquen la falta de diàleg per part del Consorci d'Educació i de l'Ajuntament i argumenten que el problema és estructural, ja que la demanda d'escola pública ha anat creixent en aquestes zones en detriment de la concertada.En el cas de les famílies d'Horta-Guinardó, fins a 32 famílies s'han quedat sense plaça a les 7 escoles públiques de la zona de Font d'en Fargues i el Consorci els ofereix places a Nou Barris, Carmel o concertades. Algunes d'aquestes famílies, tenint en compte el que suposa marxar del barri en una zona poc comunicada, han acceptat escolaritzar els fills a la concertada. Així ho han explicat a l'ACN diversos membres de la plataforma constituïda que continua demanant la creació de com a mínim un grup addicional en algun dels centres com l'única solució que garantiria la voluntat dels pares, tot i que defensen que cal una escola nova a la zona.A la zona del Baix Guinardó, les famílies afectades s'han trobat que el Consorci els ofereix plaça a l'escola Mas Casanovas o Jovellanos, dos centres d'alta complexitat que els darrers cursos no omplen perquè, segons aquestes famílies, no tenen un projecte educatiu atractiu i no convenç durant les jornades de portes obertes. Jovellanos però, és també l'opció que s'ha donat a algunes famílies de Gràcia, de la quarantena pendents d'assignació, i per tant, les famílies consultades dubten que pugui també arribar a ser la resposta a totes les famílies.Després de diverses reunions aquesta setmana amb els responsables del Consorci d'Educació, les famílies, amb l'acompanyament de la FaPaC, n'han sortit sense cap solució concreta. Les famílies creuen que l'estratègia de l'administració és anar "desgastant" la força de les famílies per arribar al dia 12 de juny, dia en què l'assignació ha de ser definitiva, amb menys famílies mobilitzades.Per això, critiquen, malgrat "l'empatia" que han demostrat, no hi ha voluntat de diàleg per part de l'administració i recalquen que el problema s'agreujarà els propers anys, ja que els barris afectats han anat acollint cada vegada més famílies que han fugit de les zones de Barcelona més cares.Les famílies continuen doncs les seves mobilitzacions i després d'una concentració aquest divendres davant el Consorci, aquest dissabte, la reivindicació es traslladarà a la plaça Sant Jaume a partir de les 12 del migdia.

