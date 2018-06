Els arguments del PDECat i ERC per donar suport a Pedro Sánchez

L'oferta d'entesa de Sánchez té, ara per ara, dues possibles direccions: retirar recursos d'inconstitucionalitat contra lleis socials aprovades pel Parlament i abordar algunes de les 46 demandes plantejades per Puigdemont

El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano Foto: Javier Barbancho/ACN

Pedro Sánchez rep la felicitació de Mariano Rajoy després de ser investit president d'Espanya Foto: ACN

Pedro Sánchez és el nou president del govern espanyol . La moció de censura ha doblegat finalment Mariano Rajoy gràcies als vots dels comuns, els partits independentistes catalans i el nacionalisme basc. Si bé el PNB no ha donat suport a l'estratègia del líder socialista fins que no ha tingut garantida la inversió milionària pactada en els pressupostos, ERC i el PDECat han permès que tiri endavant sense exigir cap contrapartida explícita i immediata.A les forces independentistes els ha pesat més la voluntat d'acabar amb l'era Rajoy. En el seu torn de paraula en el debat, Tardà i Campuzano van justificar el "sí" dels seus 17 diputats, sense amagar, això sí, les "reticències" evidents contra qui encara consideren "un còmplice de la repressió". Quins són els principals arguments de l'independentisme per donar suport a Sánchez?"El meu govern vol que Catalunya estigui a Espanya i escoltarà Catalunya". Així s'expressava Sánchez aquest divendres després que ahir ja anunciés la voluntat d'obrir una etapa de diàleg amb les institucions catalanes, tot i que sense gaire concrecions.L'oferta d'entesa de Sánchez té, ara per ara, dues possibles direccions: retirar recursos d'inconstitucionalitat contra lleis socials aprovades pel Parlament i abordar algunes de les 46 demandes plantejades per Carles Puigdemont a Mariano Rajoy. Aquesta obertura de mires ha estat ben rebuda pel PDECat i ERC, que ho veuen com una "oportunitat" per rebaixar el clima de tensió. Això sí, més enllà del suport, Tardà i Campuzano li exigeixen una relació "bilateral" entre administracions, un tracte de tu a tu.Des del PDECat, Carles Campuzano va alertar Sánchez que li donava confiança però que es trobava davant l'"última oportunitat" per resoldre el conflicte polític obert entre Catalunya i Espanya . "Ens toca mirar al futur i donar-nos a tots una nova oportunitat per encaminar per la via de la política un problema que és polític", va apuntar.En aquest sentit, Sánchez ja s'havia encarregat en la seva primera intervenció des de la tribuna d'allunyar-se de la gestió que s'ha fet de la crisi catalana des de la Moncloa -tot i haver sumat esforços amb Rajoy i Rivera per aplicar 155-. El cap de files del PSOE diu ara que l'Estat s'ha "amagat" constantment "darrere els tribunals".El socialista, amb un discurs i un to molt més conciliador que en les darreres ocasions que s'havia referit a Catalunya, va deixar entreveure que no vol seguir la mateixa línia del ja expresident d'Espanya. El suport de les forces independentistes busca -tot i que sense massa esperança, com ja han expressat els seus líders- aquest canvi de dinàmica per tractar la política des de la política, lluny de jutjats i presons.Un dels arguments que va donar el portaveu de la formació republicana per justificar el seu "sí" va ser que "existeixen diferències entre un govern del PSOE sustentat per Podem que un govern del PP sustentat per Cs", els quals pretenen "destruir el model d'escola catalana i trencar el model de cohesió social de la immersió lingüística". Des de l'independentisme, doncs, es confia amb un tracte menys bel·ligerant i més proactiu des de Madrid.En el que també van coincidir els dos portaveus de les formacions independentistes és el rebuig frontal a la corrupció del PP. Donar suport a la moció de censura era una bona manera per escenificar-ho. Campuzano va assenyalar Rajoy per la seva absència al debat durant la tarda i li va criticar que minimitzés "els casos de corrupció sense assumir responsabilitats polítiques". I Tardà va recordar-li que el vot a favor d'enderrocar Rajoy no era, en cap cas, una picada d'ullet a Sánchez, sinó una "mostra de rebuig a la corrupció del PP".

