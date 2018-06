TV3 espera salvar la graella amb una aportació extra de 20 milions del nou Govern

El nou Govern aprovarà en una de les primeres reunions del consell executiu una aportació extraordinària de 20,4 milions d'euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), segons ha explicat el president en funcions de l'ens, Brauli Duart, en la comissió de control al Parlament.La partida servirà per sufragar la despesa derivada del canvi en la llei de l'IVA aprovat pel govern espanyol al novembre i que posava en risc la programació de la temporada que ve. Tot i que el Govern estarà amb els pressupostos prorrogats, l'aportació podrà ser una realitat perquè es tracta d'una "despesa sobrevinguda".Amb tot, no és l'únic forat que hauran d'afrontar els comptes de l'ens públic, ja que s'hi ha de sumar 7 milions d'euros del dèficit generat el 2017 i 12 milions més per la reducció dels ingressos publicitaris pressupostats. En total, la xifra ascendeix als 39,4 milions d'euros.El diputat socialista David Pérez ha lamentat que la CCMA no tingui "independència" de l'executiu per les necessitats econòmiques "permanents" derivades de la manca d'un contracte programa. "És intolerable per a uns mitjans públics", ha etzibat.En aquest sentit, Duart ha garantit que el context econòmic "no afecta a la independència" dels mitjans i l'ha reptat a controlar-los. Així mateix, també ha precisat que els mitjans públics tenen un doble sistema de finançament, l'aportació del Govern "a través del Parlament" i la publicitat.Pérez també ha preguntat el cost de les 21 intervencions als mitjans públics de l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, i Duart ha garantit que no ha cobrat per cap d'elles.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)