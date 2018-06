​El govern Colau no l'encerta per reduir el soroll a la plaça del Sol

Els residents de la plaça lamenten que una festa sorollosa hagi estat una de les alternatives per combatre la contaminació acústica

"Per què a la plaça del Sol no es fa complir l'ordenança municipal de civisme?", es pregunten els veïns

Concentracions de mig miler de bevedors de cervesa La veïna Paula Villuendas ho té clar. "De llocs de venda d'alcohol n'hi ha per tota la ciutat, però de concentració de persones fent botellot només a la plaça del Sol", remarca, i continua: "El perquè està molt clar, perquè es permet". I això afecta la vida diària del veïnat. "No tenim dret a descansar a la nit?", lamenta. El consum massiu de cervesa en aquest indret de Gràcia no és nou, però Villuendas considera que s'ha multiplicat més en els darrers tres anys, i que ara s'hi poden arribar a concentrar ben bé entre 400 i 600 persones. Ressalta que l'alcohol és "la principal droga consumida de forma legal" a la capital catalana.



Els negocis de la plaça estan orientats a la restauració, el menjar per emportar i la venda d'alcohol. Hi havia una botiga de menjar ecològic que va quedar substituïda per un supermercat de begudes i un colmado que ha passat a ser un hotel, La Casa del Sol, que va ser objecte de diversos atacs contra el turisme massiu, la denominada turismofòbia. En algunes de les ressenyes sobre l'establiment hoteler, els clients també es queixen del soroll de la plaça. La veïna Rosa Llansana creu que els ha arribat "la cirereta del pastís", i és que fins al 10 de juny l'hotel participa en la Setmana de les Terrasses, per la qual cosa ha programat algunes actuacions musicals als vespres. Qualsevol cosa que tingui a veure amb un possible augment del soroll és matèria sensible per al veïnat.

Són les 23.00 hores d'un divendres de maig a la plaça del Sol, al barri de Gràcia de Barcelona. Com és habitual, s'omple de joves que s'hi reuneixen per beure cervesa asseguts a terra. El sonòmetre de l'Ajuntament instal·lat en aquest concorregut indret mesura el soroll minut a minut. Marca 77 decibels. Es manté en aquest nivell ben bé durant una hora, com a mínim entre les 22.27 i les 23.22 hores, infringint-se la normativa municipal de medi ambient. El màxim haurien de ser 70 decibels fins a les 23.00 hores i 60 a partir de llavors fins a les 07.00 hores, així que el límit s'arriba a superar en 17 decibels, i això que l'estiu encara no ha arribat. Els veïns segueixen pugnant perquè el consistori posi fi a la impunitat del botellot . El govern d'Ada Colau ha implantat diverses mesures en els darrers mesos, i encara en té més en cartera per a aquest estiu, però lamenten que en manca una perquè siguin vertaderament efectives: fer complir l'ordenança del civisme, que prohibeix beure alcohol al carrer. Llaunes o ampolles de cervesa, per exemple, que és el més consumit a la plaça. Tampoc permet vendre'n, ni orinar a la via pública. Segons la Paula Villuendas, que resideix a la plaça, "les mesures del bon rotllo estan molt bé", però s'han demostrat "insuficients"."La plaça ha de deixar de ser la meca del botellót", reclama Villuendas, apel·lant al govern de Colau. La nit dels 77 decibels va ser la del divendres 11 de maig. Els veïns van recollir les dades del sonòmetre municipal, consultables en un web de l'Ajuntament , des de les 18.36 a les 00.47 hores. Durant sis hores sempre va estar per sobre de 70 decibels, fins al punt que l'última marca de la nit que van anotar va ser més alta (72,3 decibels) que la primera de la tarda (71). No es tracta de registres aïllats. La matinada del dissabte 5 de maig es va arribar als 73,3 decibels a les 03.11 hores. I la del dimarts 15 de maig, als 71,8.Aquestes dades les van lliurar a l'Ajuntament en la darrera reunió de la taula ciutadana de la plaça del Sol que es va celebrar el 16 de maig, i de la qual els veïns no en van sortir gaire contents. Els van explicar el programa d'activitats per intentar que el botellot no monopolitzi la plaça amb l'entrada de l'estiu. Un quiosc de jocs per a nens a les tardes i activitats puntuals de cap de setmana, com una festa que s'hi va autoritzar a mitjans de maig entre les 12.00 hores i les 21.00 hores. Es van registrar pics de 78 decibels. Els residents a la plaça consideren que al soroll no se'l combat amb més soroll. Sí que els agrada altres activitats previstes, com una tarda amb un campionat d'escacs infantil.Els veïns sí que valoren positivament altres mesures, si bé encara les jutgen insuficients. En el marc del Pla de Places i d'Espai Públic i Convivència a Gràcia, l'Ajuntament va instal·lar unes jardineres a les escales de la part mar de la plaça. Allà respiren més tranquils, però només ha fet que es moguin de lloc els bevedors de cervesa que acostumaven a situar-se allà, constata el veïnat. Segons fonts municipals, les jardineres han suposat "una reducció significativa del nivell sonor en totes les franges horàries" El consistori també ha avançat al març la presència de la Guàrdia Urbana al voltant de les 23.00 hores per buidar la plaça.Les citades fonts de l'Ajuntament asseguren que el desallotjament de tot l'espai, escales incloses, implica una reducció de més de tres decibels. No obstant això, ha admès davant del veïnat que no és fins que tanquen les terrasses dels bars que es produeix una reducció més substancial de la contaminació acústica, asseguren els veïns. En feiners es clausuren a la mitjanit i divendres i dissabte a la 01.00 hores. A aquesta hora s'ha avançat el baldeig, o sigui passar la mànega per desallotjar la plaça del tot. Abans es feia a les 02.00 hores. A més, les llaunes es recullen a mà, i es fomenta que els nens juguin amb pilotes d'escuma i no de cuir. Tot plegat per minimitzar el soroll.Villuendas admet que estan millor que fa un any. "No estem igual que l'any passat", també constata la Rosa Llansana, una altra veïna. Llavors van participar en el projecte d'investigació Making Sense, finançat per la Unió Europea . La iniciativa va proveir sonòmetres a 12 habitatges. Cadascun en tenia dos, un per al balcó i l'altre per a l'interior. Les dades recollides aquell maig ja mostraven que els nivells estaven per sobre dels 70 decibels fins a la mitjanit. En 23 dies l'hora més sorollosa va ser en la franja 21.00 hores-23.00 hores i en deu dies el màxim ja es va registrar passada aquesta hora. Un dels pics més elevats va produir-se en aquest moment: un diumenge a la 01.00 h hi havia 94 decibels.L'Ajuntament encara no ha fet públiques les noves mesures que té pensades per aquest estiu, però sí que ha transcendit per on aniran els trets. Als veïns els ha comunicat que està estudiant avançar una hora el tancament de les terrasses –que es faci a les 23.00 h entre setmana i a la mitjanit els divendres i dissabtes, emulant així la plaça Osca de Sants, on precisament el conflicte pel soroll venia derivat de les terrasses i no el botellot-, cosa que també permetria que els equips municipals de neteja fessin el baldeig encara abans. També s'instal·larà una àrea de jocs infantils per restar-li més espai al botellot.Per als veïns, res serà suficient si no va acompanyat d'una voluntat municipal "d'actuar amb contundència", sosté Villuendas. "Les mesures són ineficaces, ineficients i insuficients", insisteix, i considera que l'Ajuntament no hauria de dedicar "tots els esforços en buidar la plaça" com ara. "Demanem que es concentrin els esforços a evitar la concentració de persones fent botellot", afirma, cosa que implica, a parer seu, garantir el compliment de l'ordenança del civisme. "Si no va acompanyat de sancions, no se solucionarà el problema", defensa.Els residents de la plaça del Sol estan convençuts que "l'efecte crida" que té aquest indret per anar a prendre-hi una cervesa a terra té una única explicació, i és que tothom sap que allà "està permès" fer-ho. Contrasta amb la pròxima plaça de la Vila, que acull la seu del Districte de Gràcia, i on els veïns asseguren que sí que es multa el botellot. "Què té de diferent la plaça del Sol?", es pregunta Llansana, i el mateix es qüestiona Villuendas. "Per què a la plaça del Sol no es fa complir l'ordenança municipal de civisme?", remarca. L'Ajuntament mai els ha donat una resposta clara.

