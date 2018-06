VÍDEO «Sortirem tots»: un home que retirava creus grogues amenaça el sobiranisme

Creu groga trencada al costat d'una marquesina a la rambla d'Ègara de Terrassa Foto: A.M.



La plantada multitudinària de creus que s'ha fet aquest matí a Terrassa ha provocat moments de tensió unes hores després quan un home i una dona s'han passejat per la rambla d'Ègara arrencant i trencant totes les creus que veien al seu camí.Segons ha pogut saber, han començat a arrencar creus i llençar-les a terra a l'altura del Mercat de la Independència. La polèmica ha arribat quan un dels veïns les ha recollit per guardar-les. Aleshores les dues persones contràries a les creus l'han increpat i han començat a trencar-les, de manera indiscriminada amb crits de "Viva España".Un fort desplegament policial s'ha dirigit al lloc dels fets per evitar qualsevol tipus d'escalada de tensió i han identificat a quatre persones, les dues que arrencaven creus i les dues que les protegien. Veïns que eren al lloc dels fets han assegurat que els que intentaven protegir les creus han rebut insults i amenaces per part dels que les destruïen. En total haurien arrencat una dotzena de creus que contenen missatges com "Llibertat", "Feminisme", "Educació" "Justícia", "Igualtat", "Llibertat d'expressió", o "Dignitat".

