Pedro Sánchez: quatre cares d'un president d'Espanya

2014: el candidat de l’aparell Pedro Sánchez era el candidat de l'aparell en les primes primàries que al juliol del 2014 celebrava el PSOE per escollir el seu secretari general. Competia aleshores amb Eduardo Madina i José Antonio Pérez Tapias, que ara, precisament, està en el llistat de ministrables. Considerat un dels "nois" de José Blanco juntament amb Óscar López i Antonio Hernando, Sánchez va aterrar com a diputat al Congrés per primera vegada l’any 2009, tot i que després de les eleccions del 2011 va haver d'esperar dos anys per tornar a l'escó.



Amb el declivi del mandat d’Alfredo Pérez Rubalcaba, bona part dels dirigents que al congrés de Sevilla del 2012 van fer costat a Carme Chacón, com la mateixa Susana Díaz, buscaven un relleu a la secretaria general que fes d’impàs. Van veure en Sánchez el perfil perfecte: diputat ras i una cara nova per encisar la militància. El pacte era aquest: Díaz posava al servei de Sánchez els vots de la federació andalusa –la més potent- per catapultar-lo i, a canvi, ell es comprometia a no ser cap de cartell a les eleccions del 2015. L’andalusa volia ser la candidata, però era massa d’hora per fer el salt al lideratge del PSOE perquè no feia ni un any que estava al capdavant de la Junta, després de la renúncia de José Antonio Griñán, assetjat pel cas dels ERO.



L’acord, però, va quedar en paper mullat quan Sánchez va guanyar les primàries amb el suport del 48% de la militància i va manifestar que sí volia ser candidat a les eleccions generals. Va ser aleshores quan la presidenta andalusa li va declarar la guerra.

Pedro Sánchez conversa amb Susana Díaz, en una imatge d'arxiu. Foto: Flickr PSOE



2016: presidenciable de la mà d’Albert Rivera Després de liderar el pitjor resultat electoral del PSOE a les eleccions del 20 de desembre del 2015, quan es va quedar amb 90 diputats, Pedro Sánchez va intentar ser investit president de la mà d'un binomi que es va manifestar incompatible des del primer dia: Ciutadans i Podem. L'estratègia del líder socialista va ser tancar un acord de govern amb Albert Rivera -que ara li ha negat el suport per ser president- i pressionar després Pablo Iglesias perquè hi votés a favor. El fracàs va estar assegurat des del primer moment -l'anomenat "pacte impossible"- i Espanya es va veure abocada a unes noves eleccions, el 26 de juny del 2016.



En aquells comicis, el PSOE encaixava un resultat pitjor, amb 85 diputats, però a Ferraz va ser assumit amb cert alleugeriment acollint-se al premi de consolació: Podem no havia aconseguit el sorpasso i els socialistes seguien conservant el segon lloc. Tot plegat, mentre els crítics de Sánchez preparaven el seu enderrocament.



Els successius daltabaixos electorals de Sánchez eren la millor munició de Díaz per ordir el pla per descavalcar-lo. Va liderar la rebel·lió interna per frenar que s'explorés un acord amb Podem i els partits independentistes. I, sota l'argument que calia ser "responsable" per no allargar la inestabilitat política a Espanya i evitar unes terceres eleccions que es preveien nefastes pels socialistes, va encapçalar la defensa de l'abstenció a la investidura de Mariano Rajoy, posicionament que va ser secundat per la majoria de barons. Els mateixos que l'havien encimbellat fins a la secretaria general, van enderrocar Sánchez i el seu "no és no" contra Rajoy l'1 d’octubre d'aquell mateix any, amb un objectiu molt clar: situar Susana Díaz al comandament de Ferraz.

Pedro Sánchez i Albert Rivera, en la signatura de l'acord de govern. Foto: EFE