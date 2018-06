La caiguda de Rajoy dona aire al pactisme del Cercle d'Economia

El president Quim Torra amb Juan José Brugera, ahir dijous. Foto: @CdEconomia

La moció de censura al Congrés ha pres protagonisme a les XXXIV Jornades del Cercle d'Economia, però la caiguda de Mariano Rajoy i l'elecció de Pedro Sánchez com a nou president del govern espanyol és vista amb esperança en el sector empresarial més vinculat a l'entitat. Des de la seva inauguració ahir per part del president de la Generalitat, els assistents a les jornades han estat més pendents del que passava al Congrés que de les mateixes jornades.L'empresari Javier Faus, exvicepresident econòmic del Barça, ha començat una taula rodona sobre les start-up i la iniciativa emprenedora qualificant de "canvi polític important" el relleu produït a Madrid, donant la "benvinguda" al nou president espanyol i li ha desitjat sort. Faus ha aprofitat per recordar el lema de l'encontre a Sitges, Temps disruptius, nous lideratges, per dir que el canvi polític era "disruptiu".El clima general a Sitges és d'alleugeriment pel tancament d'una etapa molt crispada. Teresa Garcia-Milà, vicepresidenta del Cercle d'Economia, ha explicat a Nació Digital que "s'obre un nou escenari i és molt millor que sigui amb dos interlocutors polítics nous a Catalunya i a Madrid". Garcia-Milà subratlla l'esforç fet des del Cercle amb el document Propostes per modificar l'autogovern de Catalunya i el funcionament del modle territorial d'Estat. Per la vicepresidenta del Cercle, "pot ser un punt de partida per superar l'actual conflicte. Sempre és millor un diàleg a partir d'un document de partida que fer-ho amb un full en blanc".Teresa Garcia-Milà, vicepresidenta del Cercle d'Economia, ha explicat aque "s'obre un nou escenari i és molt millor que sigui amb dos interlocutors polítics nous a Catalunya i a Madrid", en referència als dos presidents, Quim Torra i Pedro Sánchez. Garcia-Milà subratlla l'esforç fet des del Cercle amb el document Propostes per modificar l'autogovern de Catalunya i el funcionament del modle territorial d'Estat. Per la vicepresidenta del Cercle, "pot ser un punt de partida per superar l'actual conflicte. Sempre és millor un diàleg a partir d'un document de partida que fer-ho amb un full en blanc".Al Cercle va entrar bé el discurs de Quim Torra ahir. Teresa Garcia-Milà destaca les paraules del president català: "Va dir que la proposta del Cercle s'havia de tenir en compte i que calia estudiar-la, i crec que és una dada important".Més precabut davant el nou context polític es mostra Salvador Guillermo, director d'Economia de Foment del Treball. Però admet que "el canvi de govern pot refredar la tensió amb l'Estat. Hem d'aconseguir crear escenaris de possibles. ja hem vist que llançar-se a la muntanya no es pot, i continuar en l'immobiilsme tampoc". Per Guillermo, és important "una política de gestos i de paraules que modifiqui el panorama".

