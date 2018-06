Millo ja fa les maletes

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha suspès la seva assistència a l'acte d'inauguració d'una nova nau de Seur aquest divendres al migdia al Prat de Llobregat (Baix Llobregat).L'acte estava previst per les dotze d'aquest migdia a la nova nau situada al polígon industrial Zal II i no ha pogut comptar amb la presència del delegat del Govern a Catalunya. A més de Millo, l'acte comptava amb l'assistència de tinent d'alcalde de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació de l'Ajuntament del Prat, Marta Mayordomo; la tinent d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, Alba Bou, i el director de l'Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació, Félix Ortega, a més del president de Seur, Yves Delmas.La suspensió de l'acte arriba just després que Pedro Sánchez hagi desbancat a Mariano Rajoy a la presidència del govern espanyol . La moció de censura presentada pel líder del PSOE ha doblegat finalment Mariano Rajoy, derrotat i absent fins al darrer moment al Congrés.Els socialistes -amb 180 vots a favor, gràcies al suport d'Units Podem i les seves confluències, els partits independentistes i el nacionalisme basc- obren una nova etapa política a Espanya tot just una setmana després de la primera sentència del cas Gürtel, que ha dinamitat l'executiu del PP i amenaça de sacsejar també el partit de Rajoy.

