Ona Carbonell: «Si s'aposta per l'esport femení, els resultats arriben»

I’m so happy to present the 1st Campus Elit Ona Carbonell🤸🏽‍♀️💧Dirigido a jovenes entre 8 y 18 años que hayan competido en competiciones nacionales🙌🏼 Register in my website! Can’t wait😚 https://t.co/WvpSEGNqob pic.twitter.com/coBoXFmC3j — Ona Carbonell (@onacarbonell) 2 de març de 2018

Acumula desenes de medalles entre Mundials, Europeus i Jocs Olímpics. Obtingudes ballant sota l'aigua, de fet, gairebé passa més temps en remull que a la superfície. Destina tots els seus esforços i temps a l'antiga natació sincronitzada -ara s'anomena natació artística-, Ona Carbonell (Barcelona, 1990) porta 14 anys a l'elit sustentats a base d'empenta i perseverança, la clau pels "èxits". Va arribar a Sabadell el 2013, per firmar pel centenari club mariner i a la ciutat ha impulsat els seus campus. De l'atapeïda agenda ha tret un forat per participar en una conferència sobre nutrició i esport a l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 , però també per parlar amb- El menjar és la nostra benzina per funcionar dins l’aigua i, a més, la sincronitzada exigeix una línia, un pes determinat. Depèn del moment de la temporada i com em trobo, faig una dieta o una altra. També influeixen detalls com augmentar el múscul. Aleshores, s’aposta per una dieta amb més proteïnes, hidrats de carboni... sobretot quan s’acosta la competició, perquè m’aprimo pels nervis.- Sí, em poso molt nerviosa. Tot i fer 14 anys del debut a la selecció espanyola.- Depèn. Si fos futbol, segurament. Però sí, estar 12 anys seguits al medaller mundial no és fàcil. Diria que la meva capacitat d’adaptació al moment i la constància m’han portat a obtenir aquests èxits. Sóc de les que pensa que arribar és fàcil, però el que és complicat és mantenir-se, perquè són moltes hores i molt d’esforç.- Bé, la sincro ha millorat bastant en aquest aspecte. També ens ho hem guanyat amb els resultats i cada cop hi ha més nenes que la practiquen. És un esport molt vistós i que agrada.- ... Sí, i en els últims dos Jocs Olímpics, Londres i Rio de Janeiro, més medalles que els homes. Això és el treball de molts anys, no és de sobte. Fa temps que treballem molt dur i està clar que quan s’aposta per nosaltres, amb millores de material, instal·lacions i tècnics, arriben els resultats.- Sí, hem hagut d'aturar les inscripcions per la bona acollida que ha tingut, amb una quarantena de nenes, perquè és més exclusiu. Hi ha noms com l’Andrea Fuentes i Virginie Dedieu en el programa. S’intenta donar a les participants els coneixements que al seu club no poden assolir, perquè no tenen ni el temps ni l’espai per aconseguir-ho. I l’altre, que s’organitza després, amb més d’un centenar de nenes d’arreu del món.- Entreno amb elles i em quedo a dormir algun dia, fem guerres de coixins. Intento estar el màxim de temps possible, perquè també tinc el meu calendari d’entrenaments. Però si puc, hi vaig, perquè és una iniciativa molt bonica i m’agrada estar amb elles, perquè són noies molt maques i agraïdes. Fa molta il·lusió.- I tant! Són molt joves, hi ha molt de talent. De fet, és una altra de les mirades que es dona aquests campus: donar coneixements i eines perquè puguin continuar aquest creixement, així com motivació per arribar a la selecció.- Tant de bo! De moment, la Gemma Mengual i jo no ho hem aconseguit. A veure si alguna pot fer-ho. Crec que algun dia, res és impossible. El passat Mundial, a Budapest, vaig estar a punt, però és difícil són molt bones.Hi ha un equip molt jove, amb molt de talent i amb la nova seleccionadora, Mayuko Fujiki, va molt bé. Veig molt bé el futur i crec que anirà bé, però encara és difícil fer un pronòstic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)