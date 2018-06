El «banc expropiat» de Gràcia es convertirà en un supermercat

El "banc expropiat" del barri de Gràcia de Barcelona es convertirà en un supermercat, segons ha pogut saber. Diverses fonts apunten que serà un establiment de la cadena Carrefour. El local, que havia estat una sucursal bancària de Catalunya Caixa, va funcionar com un centre okupa durant quatre anys, fins que en fa dos que el van desallotjar els Mossos d'Esquadra. El desallotjament va estar succeït per aldarulls violents diversos dies. Malgrat que en els mesos posteriors es van produir diversos intents de reokupar el baix, ha estat buit durant dos anys La propietat del local, al número 181 de Travessera de Gràcia, va blindar-lo amb una porta i planxes metàl·liques soldades per evitar noves okupacions. Amb els mesos s'han convertit en un aparador on han conviscut pintades i cartells amb reivindicacions de tota mena, però aquesta setmana s'ha produït una imatge que feia molt de temps que no es veia. Al "banc expropiat" hi torna a haver moviment perquè hi ha obrers treballant-hi. Aquest divendres estaven formigonant el terra del futur establiment.A l'Ajuntament han admès un comunicat d'obres de reforma consistents en treballs interiors, actuacions de fusteria a la façana i col·locació de rètol per ubicar-hi un supermercat, amb una superfície de 143 metres quadrats, segons expliquen fonts municipals. La posada en marxa de l'autoservei, ubicat just al davant del mercat de l'Abaceria, pot coincidir amb el trasllat dels paradistes al passeig de Sant Joan per endegar la rehabilitació integral del mercat . Els venedors calculen que en marxaran abans de l'estiu.El "banc expropiat" va néixer com a denúncia contra l'especulació i la gentrificació, és a dir, el procés pel qual un barri es fa més atractiu, els preus pugen i els veïns acaben expulsats. Allà s'hi ajudava a veïns necessitats i es feien activitats, com la xarxa d'aliments, la "botiga" de roba gratuïta de segona mà i els cinefòrums. Van continuar uns metres més enllà, en una antiga oficina de Caixa Penedès, d'on els okupes van ser desallotjats el 22 de novembre . El "banc expropiat" ja encadena el tercer local, ara a l'antic CAP Quevedo, també a Gràcia.

