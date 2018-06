L'adeu de Rajoy arrossega els artífexs de la repressió

Julián Sánchez Melgar Foto: Europa Press

La mort de José Manuel Maza, impulsor de la querella contra la cúpula del procés per rebel·lió, sedició, prevaricació, malversació de fons públics i desobediència, va obligar Mariano Rajoy a trobar un substitut. L'escollit va ser Julián Sánchez Melgar, que ja està en funcions després del triomf del nou president Pedro Sánchez. En el seu breu mandat, Melgar ha volgut deixar clar que "no hi ha justícia sense legalitat" , i ha apostat per l'entrega de Puigdemont per part de les autoritats belgues - primer - i alemanyes -després-. També ha tingut temps per insistir que l'Estat serà "ferm" en cas que l'independentisme torni a plantejar un pols polític com el de l'octubre.