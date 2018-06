Rajoy s'acomiada: «Sort a tots, pel bé d'Espanya»

Rajoy se despide pidiendo perdón a quien haya ofendido y dando las gracias y asevera: "Ha sido un honor haber sido presidente del Gobierno y dejar una España mejor de la que encontré" https://t.co/oMzlbE9mcr pic.twitter.com/43f1TkhOjj — Europa Press (@europapress) 1 de juny de 2018

Mariano Rajoy ha reaparegut al Congrés exactament a les 10:23 hores. Des d'ahir al migdia que trepitjava la cambra baixa després de conèixer que, efectivament, esgota les seves darreres hores com a president d'Espanya. El líder del PP ha volgut acomiadar-se adreçant-se tant als ciutadans com al govern que el rellevarà: "Sort a tots, pel bé d'Espanya".Rajoy ha afirmat que, com a demòcrata, accepta el resultat de la votació de la moció de censura que farà Pedro Sánchez president, però que no el comparteix. "És un honor haver estat president del govern d'Espanya. Deixo una Espanya millor de la que em vaig trobar. Tan debò el meu substitut pugui dir el mateix arribat el dia", ha deixat anar adreçant-se al líder del PSOE.El president sortint ha volgut també demanar "disculpes si algú s'ha sentit ofès o perjudicat" per les seves paraules a la cambra i ha donat les gràcies tant al PP com als ciutadans que li han "brindat la seva comprensió i suport".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)