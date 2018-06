Sánchez: «El meu govern escoltarà Catalunya»

Pedro Sánchez ha reiterat aquest divendres la mà estesa a la Generalitat per iniciar una nova etapa de diàleg. Ho ha fet en el torn a rèplica al portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando , a qui ha instat a reflexionar sobre el problema territorial, ja que ha acusat els populars d'haver "usat Catalunya i el País Basc". Segons ha afirmat, des de l'executiu de Rajoy volien "governar Espanya amb Catalunya dins però sense escoltar-la" i, en canvi, el nou govern que liderarà "vol que Catalunya estigui a Espanya i escoltarà Catalunya".El líder del PSOE ja va anunciar que voldria obrir un període de diàleg amb les institucions catalanes, tot i que sense massa concrecions. Sí que va rebaixar el to i no va atacar l'independentisme i Quim Torra com ho havia fet les setmanes anteriors i, a més, es va oferir a retirar recursos d'inconstitucionalitat contra lleis socials aprovades pel Parlament o abordar algunes de les 46 demandes plantejades per Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, un escenari que altera l'estratègia independentista d'ERC i PDECat El debat sobre la moció de censura s'ha reprès sense l'encara president del govern espanyol -ha arribat just abans de la votació- i amb un PSOE eufòric que veu la Moncloa a tocar. La portaveu socialista, Margarita Robles, ha estat l'encarregada d'inaugurar les intervencions que, seguida de la de Sánchez, han recordat els llegats de Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez serà el tercer president socialista que té Espanya.Els socialistes han assenyalat, en primer lloc, l'absència de Rajoy, que des d'aquest dijous al migdia, quan va conèixer que el PNB donaria l'estocada al seu mandat, no ha tornat al seu escó. Robles ha assenyalat la "falta de respecte institucional" del líder del PP i ha etzibat que Espanya "no mereix un president que no assisteix a la seva pròpia moció de censura i que falta a la veritat".El PSOE ha promès que el futur govern del PSOE actuarà "amb responsabilitat i humilitat". Ha apel·lat també a la recuperació de la "il·lusió" que es va viure l'any 1982 amb l'arribada de González a la Moncloa i el "progrés social" sembrat per Zapatero i ha demanat a tots els grups de la cambra que "ja n'hi ha prou de tapar la corrupció".Sánchez ha pres breument la paraula per agrair la confiança rebuda pels grups i fer una promesa: "Imposarem sempre l'interès general de tots els espanyols". A les portes de ser votat president, s'ha compromès a treballar per a la construcció d'una "democràcia ferma".

