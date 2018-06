El PP acusa Sánchez de trencar «la unitat constitucional» i pactar indults per als presos

El PP ha situat el PSOE al costat de l'independentisme, arran de la moció de confiança que erigirà Pedro Sánchez com a nou president del govern espanyol . El portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernández, l'ha acusat de trencar "la unitat dels constitucionalistes que va aconseguir aturar el trencament de la unitat nacional, que Puigdemont tornés a ser president i que Torra nomenés consellers exiliats i presos".El dirigent del PP acusa el socialista d'aliar-se amb els que "van intentar trencar l'Estat", sense saber a canvi de què, per bé que ha insinuat que serà a canvi de beneficis judicials o penals per als presos i exiliats polítics. "Per als delinqüents no hi podrà haver ni immunitat, ni impunitat, ni indults", ha asseverat Hernando, que ha deixat clar que no permetrà "que canviï el codi penal".Ha criticat també que Sánchez hagi optat per "entrar per la part del darrere" a la Moncloa, ja que s'investirà, "per primer cop, un president que no va guanyar les eleccions", i ha preguntat si podrà "pagar el preu per a la sortida del bloc constitucionalista". "Li dirà a Torra que és racista i supremacista o canviarà el discurs?", ha demanat, i ha afirmat, respecte els vots d'ERC i PDECat que permetran que triomfi la moció, que "els independentistes van fer dos cops d'estat contra la República, el 1931 i el 1934". Ha lamentat també que accepti els suports dels "vells amics d'ETA", en referència a Bildu.Hernando també ha negat que el PP hagi estat corrupte i, per contra, ha asseverat que "el PSOE i el PDECat són els dos únics parts de l'Estat condemnats amb sentència ferma per corrupció". De fet, recorda que els fets que s'han jutjat al cas Gürtel són "aliens a la gestió del govern espanyol que exerceix des del 2011", així com també ha apuntat que "la gent s'equivoca, també els jutges", posant en qüestió la sentència de l'Audiència Nacional. Ha carregat també contra els casos que esquitxen ara els socialistes valencians i a Compromís, així com ha titllat Andalusia de ser "la comunitat autònoma amb més casos de corrupció no només de l'Estat, sinó de tota Europa".El dirigent del PP també ha estat molt crític amb el líder de Cs, Albert Rivera, que ha definit com a "col·laborador necessari de la moció de censura", ja que "ha contribuït a desestabilitzar" l'executiu central, en cridar a avançar les eleccions. "La deslleialtat per acabar amb la legislatura és el que ha aplanat el camí per a la moció de Sánchez", ha etzibat, i ha disparat contra la gestió dels liberals al Parlament, renunciant a impulsar una alternativa de govern a l'independentisme i no ajudant al PP a tenir grup propi, per poder treballar per imposar canvis a TV3 i a l'escola catalana.En la rèplica, Sánchez ha defensat que "la moció de censura, és legítima, constitucional i és perfectament legítima", així com ha negat que l'anuncia d'aquesta iniciativa hagi fet pujar la prima de risc i s'ha compromès a "complir amb els compromisos europeus i l'estabilitat pressupostària, executar els pressupostos del 2018 i intentar que n'hi hagi uns del 2019".Sí que ha compartit algunes crítiques a Cs i a la seva "inacció", una "inutilitat feta realitat a Catalunya" que s'ha dedicat a "viure de la confrontació territorial i el retret". "S'ha amagat en la política catalana i han encobert la corrupció del PP", ha afegit. En tot cas, no s'ha fet enrere de la resposta de l'unionisme al procés català, al qual ha aplaudit que se li respongués amb la Constitució i el 155.Davant d'això, Hernando ha acusat Sánchez de "parasitisme", és a dir, d'"aprofitar-se de l'esforç dels altres", pel fet de limitar-se a situar com a programa de govern l'aplicació dels pressupostos de l'Estat fets i negociats pel govern del PP. Ha negat també la legitimitat de la moció de censura, ja que "no es respecta ni la democràcia ni la voluntat dels ciutadans" i es fonamenta en "pactes obscurs que no s'atreveix a revelar".En la intervenció final, el líder del PSOE ha instat el PP a reflexionar sobre el problema territorial, ja que ha acusat els populars d'haver "usat Catalunya i el País Basc". Segons ha afirmat, des de l'executiu de Rajoy volien "governar Espanya amb Catalunya dins però sense escoltar-la" i, en canvi, el nou govern liderat per Sánchez "vol que Catalunya estigui a Espanya i escoltarà Catalunya".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)