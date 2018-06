El PSOE reivindica el llegat de Felipe González i Zapatero per reconquerir la Moncloa

Mariano Rajoy segueix sense aparèixer al Congrés. El debat sobre la moció de censura s'ha reprès sense l'encara president del govern espanyol i amb un PSOE eufòric que veu la Moncloa a tocar. La portaveu socialista, Margarita Robles, ha estat l'encarregada d'inaugurar les intervencions que, seguida de la de Pedro Sánchez, han recordat els llegats de Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. Si res es torça, Sánchez serà el tercer president socialista que té Espanya.Els socialistes han assenyalat, en primer lloc, l'absència de Rajoy, que des d'aquest dijous al migdia, quan va conèixer que el PNB donaria l'estocada al seu mandat, no ha tornat al seu escó. Robles ha assenyalat la "falta de respecte institucional" del líder del PP i ha etzibat que Espanya "no mereix un president que no assisteix a la seva pròpia moció de censura i que falta a la veritat".El PSOE ha promès que el futur govern del PSOE actuarà "amb responsabilitat i humilitat". Ha apel·lat també a la recuperació de la "il·lusió" que es va viure l'any 1982 amb l'arribada de González a la Moncloa i el "progrés social" sembrat per Zapatero i ha demanat a tots els grups de la cambra que "ja n'hi ha prou de tapar la corrupció".Sánchez ha pres breument la paraula per agrair la confiança rebuda pels grups i fer una promesa: "Imposarem sempre l'interès general de tots els espanyols".

