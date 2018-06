VÍDEO EN DIRECTE Segona sessió de la moció de censura a Rajoy

10:18 Rajoy és el gran absent en aquests moments al Congrés, però tot apunta que acudirà a la votació. Ho avança El País, citant fonts de la Moncloa.

10:14 Hernando afirma que Rajoy és "un gran president, i una persona bona i honrada". I diu que se'l recordarà com Adolfo Suàrez que després d'un "assetjament mediàtic i polític similar" va ser cessat.

10:12 Hernando, a Sánchez: Perquè accepten el suport dels independentistes que els hi agrada la justícia de Brussel·les, humiliant així l'espanyola?

10:06 Segona intervenció del portaveu del Partit Popular, Rafael Hernando. Demana a Sánchez que expliqui el "seu programa de govern" més enllà de dir que aplicarà els pressupostos per obtenir els vots del PNB.

10:04 Pedro Sánchez necessita acumular 176 vots per expulsar Rajoy de la Moncloa. El suport del PNB ha decantat definitivament la balança i el secretari general comptarà amb 180 braços alçats a favor de la moció de censura.

10:04 El PP acusa Sánchez de trencar «la unitat constitucional» i pactar indults per als presos. Rafael Hernando carrega contra Rivera i l'acusa de ser "col·laborador necessari de la moció de censura", per haver "contribuït a desestabilitzar" el govern de Rajoy.

10:01 Sánchez acusa al Partit Popular de "viure del greuge territorial" i espera que "almenys hagin après que aquest no és el camí de fer política". "Quan s'ha hagut de parlar corrupció, s'han encobert en la política catalana", els ha reblat el candidat a la presidència.

09:57 Puja a la tribuna Pedro Sánchez, que contesta al diputat popular Rafael Hernando. Li nega que no compti amb el suport electoral i afirma que el govern socialista serà "recolzat pel vot de dotze milions de ciutadans".

09:53 Hernando afirma en nom del Partit Popular que se senten "molt orgullosos de l'Espanya d'avui, molt diferent a la d'ahir, la de Zapatero, que estava en ruïna i fallida". El portaveu lloa el paper "serio" que han exercit els darrers anys els diputats populars, l'executiu de la formació i, en concret, Mariano Rajoy.

El PP s'abona al nacionalisme intern amb grans aplaudiments a l'orgull pepero i clama contra els qui fins ara eren els seus socis, Ciutadans i el PNB. No vol assumir que els bascos donen suport a la moció perquè l'alternativa a no fer-ho era una moció instrumental de Podem i Ciutadans que hauria provocat noves eleccions.

09:42 Hernando, a l'aspirant a la Moncloa: "Si li queda una mica de dignitat, retiri la moció de censura".

09:39 El portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats acusa el PSOE d'haver pressionat perquè la sentència de la trama Gürtel sortís abans.

09:39 El PSOE reivindica el llegat de Felipe González i Zapatero per reconquerir la Moncloa. Els socialistes retreuen a Rajoy la seva absència al Congrés i assenyalen la seva falta de responsabilitat.

09:36 Hernando, a Sánchez: "S'ha de tenir molt poca vergonya per acceptar els vots amb els vells amics d'ETA. Ni Zapatero va ser capaç de fer-ho".

09:32 Hernando adverteix a Sánchez que no deixaran que pacti amb els independentistes "que van fer un cop d'Estat" ni els permetran "immunitat, impunitat ni els indults". I li rebla: "no permetrem que canviï el codi penal".

Bon dia! El PP anuncia una oposició dura i sense disposició a arribar a pactes, singularment en relació a Catalunya. Els conservadors intentaran evitar el debat intern i seran barricada contra qualsevol intent de desescalar la repressió. Rafa Hernando, que intervé en nom del grup de Rajoy, no amaga fins a quin punt estan dolguts i se senten traïts pel PNB.

09:28 Hernando lamenta que s'hagin presentat en aquesta legislatura dues mocions de censura per part de "l'esquerra temerària i irresponsable que no pot guanyar a les urnes".

09:17 Ara és el torn de Rafeal Hernando, el portaveu de del Partit Popular al Congrés. Repassa les quatre mocions de censura que s'han presentat durant els quaranta anys de democràcia i afirma, però, que el "context social i polític d'avui" no justifica la seva presentació.

09:16 Pedro Sánchez pren la paraula per primera vegada aquest divendres. El secretari general del PSOE comença el seu discurs agraint als grups parlamentaris que votaran a favor de la moció de censura. "Imposarem sempre l'interès general de tots els espanyols", promet.

09:08 Robles, contundent amb Rajoy: "Espanya no es mereix un president que falti a la veritat davant els tribunals i que avui no és capaç de ser aquí".

09:07 Obre el debat Margarita Robles, del PSOE. La diputada socialista exigeix respecte institucional. El ple comença, com ahir a la tarda, sense Rajoy a l'hemicicle.

09:06 Es reprèn la sessió al Congrés. Segons anuncia la presidenta de la cambra espanyola, Ana Pastor, la votació no es podrà realitzar fins passades les 11h del matí.

08:58 Pedro Sánchez, candidat a la presidència, ja és a l'hemicicle.

08:54 Ja hi ha molt moviment als passadissos del Congrés, instants abans de l'inici del ple que ha de posar punt final a l'era de Mariano Rajoy al capdavant del govern espanyol.

08:52 Xavier Domènech, líder dels comuns a Catalunya, destaca que aquest divendres "s'obre un nou escenari per a Catalunya i per a Espanya". "Hem d'estar a l'alçada", valora.

08:52 Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, també és al Congrés per veure la investidura de Pedro Sánchez.

08:51 Colau celebra que ja s'hagi publicat al DOGC el nomenament del vicepresident de la Generalitat i dels consellers escollits per Quim Torra. Demana que s'activi el diàleg després d'una etapa de molt "dolor".

08:44 Ada Colau arriba al Congrés per seguir la votació de la moció de censura. L'alcaldessa de Barcelona assegura que avui és un "dia d'esperança" i demana que la "generositat" i la "responsabilitat" siguin la tònica del nou govern de Pedro Sánchez.

08:41 Bon dia! El Congrés dels Diputats viu avui la segona jornada del debat de la moció de censura contra Mariano Rajoy. Si no hi ha cap gir de guió inesperat i d'última hora, Pedro Sánchez farà caure l'encara president del govern espanyol. Ho seguirem amb atenció a NacióDigital. La periodista Sara González, cobrirà el ple des de Madrid i, a més a més, el subdirector d'aquest diari, Ferran Casas, tornarà a analitzar-lo amb comentaris en directe.

El comentari de Ferran Casas

La sessió es tanca amb un molt bon clima entre el PSOE i Podem i amb Rajoy absent i sense marge de maniobra. La investidura de Sánchez ha facilitat posar el comptador a zero i situa Cs al flanc dret. És evident, però, que dins l'esquerra espanyola hi ha una visió molt diferent sobre com afrontar el problema territorial i aquí és on els partits independentistes han de saber aprofitar les escletxes. Demà hi tornem!

20:50 Es suspèn la sessió del debat de la moció de censura al Congrés dels Diputats. Demà les 9h es reprendrà amb les intervenció del Partit Popular i posteriorment es votarà la moció de censura que farà caure l'executiu de Rajoy.

20:45 Iglesias: "Vostè pot ser el primer president d'un nou socialisme del sud d'Europa i liderar una manera de governar alternativa". I ha afegit: "Oblidem-nos de la tercera via escollida per Tony Blair".

20:40 Pablo Iglesias i Pedro Sánchez signen les paus. Els dos agraeixen el to i la voluntat de treballar junts i lamenten que "no s'hagin posat d'acord abans".

20:36 Iglesias defensa la paternitat de l'adeu a Rajoy: "Avui, per fi, enviem el PP a casa". El líder de Podem castiga el missatge d'Albert Rivera contra l'independentisme: "El discurs que ha fet avui aquí és més propi d'un feixista que d'un demòcrata". Informen Roger Tugas i Joan Serra.

20:19 Sánchez es disposa a contestar a Podemos i a les seves confluències. Agraeix el seu suport i afirma que es "poden posar d'acord en moltíssimes coses". També recorda, però, que caldrà fer un esforç per "trobar l'equilibri entre l'ambició i el realisme" per "demostrar que l'esquerra també pot governar, en contra del què diu la dreta".

20:15 Puja a la tribuna Alberto Garzón (Izquierda Unida), que s'ha mostrat optimista davant de "l'horitzó d'esperança" que significa per aquest país que la moció de censura a Rajoy acabi prosperant. Finalment li demana a Sánchez: "Miri al seu entorn, em refereixo al carrer".

20:09 És el torn de Lucía Martín, d'en Comú-Podem, que afirma que el seu "sí" és per deixar enrere un govern que "ha deixat aquest país en una situació crítica". Lamenta que l'Estat es trobi en un moment d'"involució democràtica" i celebra que cada vegada més gent prengui el carrer.

20:03 Iglesias també li recorda a Sánchez que no n'hi ha prou en fer caure a Rajoy, sinó que ha de "proposar una política sanitària, educativa, de drets civils i mediambiental". "En definitiva ha de semblar, senyor Sánchez, presidenciable", finalitza el diputat de la formació lila.

19:58 Iglesias a Sánchez: "El 'sí' d'avui de Tardà és un 'sí', però 'no', perquè no confia amb vostè". I li exigeix que ha de ser un president que també respecti les voluntats dels ciutadans catalans i bascos.

El comentari de Ferran Casas

Iglesias s'acara amb Rivera i el titlla de “feixista” i “joseantoniano” per la forma d'afrontar el procés català. Contribueix a l'operació del PSOE per arraconar Ciutadans, que pretén ara recollir el testimoni del PP a la dreta. El líder de Podem intentarà ara estabilitzar una aliança amb els socialistes i per això reclama programa.

19:56 Iglesias al líder de Ciutadans: "El discurs que avui ha fet Rivera és més propi d'un feixista que d'un demòcrata".

19:50 Iglesias afirma que la moció de censura no només es deu a la corrupció del Partit Popular, sinó que també per "la incapacitat de Rajoy de defensar la societat del benestar i la institucionalitat de la plurinacionalitat constitutiva de la nostra pàtria".

19:47 És el torn del dirigent de Podemos, Pablo Iglesias, que inicia la seva intervenció remarcant que, davant de "l'esdeveniment històric" d'avui, "és inacceptable que l'escó del president del govern estigui ocupat per un bolso".