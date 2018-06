L'advocat de Puigdemont: «Serà un gran dia»

L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, va fer un enigmàtic tuit aquest dijous al vespre amb un pronòstic. "Demà serà un gran dia", va escriure al seu compte de Twitter fent referència a avui divendres. No és possible concretar de quin tipus de "gran dia" es pot tractar: potser hi haurà novetats importants al voltant dels processos judicials del president a l'exili i els consellers o també pot ser que faci referència a la caiguda de Mariano Rajoy.Es tracta d'una piulada que s'assemblea molt a les que acostuma a fer l'advocat dels consellers exiliats a Bèlgica Toni Comín, Lluís Serret i Lluís Puig, Gonzalo Boye, a qui, de moment, les previsions que ha fet a través de Twitter no li han anat gens malament.

