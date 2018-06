VÍDEO Rivera es mofa d'Iglesias per plorar pels torturats pel franquisme

Tras ver a Albert Rivera diciéndole a Pablo Iglesias que llore de nuevo con gestos, os dejo el motivo para contextualizar: pic.twitter.com/RbLbuMI95s — Bernat Castro (@Berlustinho) 31 de maig de 2018

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va defensar la influència de la seva formació per fer possible l'adeu de Mariano de Rajoy. En un discurs contundent, Iglesias va recordar que l'èxit de la moció de censura presentada pel PSOE també és l'assoliment d'un dels principals objectius polítics de Podem, defensor d'un "gran acord entre progressistes". "Avui, per fi, enviem el PP a casa", va afirmar el dirigent de la formació lila, que no ha escatimat referències als "corruptes". "Estem molt satisfets i contents", va reblar.El líder de Podem no va estalviar retrets a Rajoy ni Albert Rivera. De Rajoy en va criticar que ni tan sols hagi atès el debat de la moció de censura assegut al seu escó. "És una vergonya", va dir Iglesias, encara més contundent amb el president de Ciutadans. Iglesias va castigar el missatge d'Albert Rivera contra l'independentisme. "El discurs que ha fet avui aquí és més propi d'un feixista que d'un demòcrata", li va etzibar. També ha recordat a Rivera que "encara li falta molt per ser un estadista".Aquestes paraules no van agradar al líder de la formació taronja, que no va dubtar a treure el seu costat més desagradable fent el gest de plorar per mofar-se'n. En el ple del Congrés de dimarts, el líder de la formació taronja es va emocionar recordant les tortures que van patir molts ciutadans durant el franquisme, inclosos els que van venir de la mà de Billy el Niño.

