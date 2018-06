VÍDEO La Patum reclama la llibertat dels presos amb un crit unànime de llibertat

La plaça de Sant Pere s'ha tenyit de groc pocs minuts abans de l'inici de la Patum de la nit. Amb els familiars dels presos polítics i dels exiliats al balcó d'autoritats de l'Ajuntament, la Patum s'ha tenyit d'un impressionant color groc i ha entonat un emocionant Cant dels Segadors. La festa ha esclatat en un sol crit unànime: "Presos polítics, llibertat!" i ho ha fet amb milers de veus a l'hora i sense ni un sol xiulet.Milers de persones amb cartells de suport als presos i exiliats han pres la plaça Cremada. "Estem amb vosaltres!", s'ha pogut llegir en cadascun dels centenars de cartells que ha repartit el CDR Berga. La Guita Grossa s'ha situat enmig de la plaça i ha alçat la barra. El so del Tabal ha irromput i aleshores ha començat el Cant dels Segadors. Ha estat el moment en què l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural del Berguedà han desplegat enormes cartells a les façanes de la plaça Cremada amb els rostres dels polítics empresonats i exiliats.

Domassos amb els rostres dels presos i exiliats han acompanyat l'inici de festa. Foto: Josep Maria Montaner

L'Àliga de la Patum amb clavells grocs. Foto: Josep Maria Montaner





Pell de gallina en els primers compassos de la nit de festa grossa del Corpus berguedà. "Els carrers seran sempre nostres", "independència", "visca la terra!" i "Presos polítics, llibertat" són alguns dels crits i càntics que poden sentir-se aquesta nit de Corpus a la Patum. La reivindicació ha estat més unànime que mai, més coral. Poques vegades abans un sentir ha generat tanta unanimitat a plaça.Diversos familiars dels presos polítics i dels exiliats catalans han estat presents aquest dijous a Berga, envoltats de llaços grocs i simbologia independentista, que omplen el balcó presidencial de la festa, i una plaça curulla de festa i persones, que els ha respost amb escreix. Pol Leiva, nebot de Jordi Cuixart i portaveu dels familiars, ha explicat que han estat aquest vespre a Berga per donar veu als que "no podran estar presents" en una qüestió "que no va d'independència" sinó de "drets civils i democràtics" i ha elogiat la Patum com a expressió popular del país . Una expressió popular que ha escollit aquesta nit per fer palès ben alt i clar el seu malestar amb l'empresonament d'alguns dels seus polítics.La plaça ha saltat cadascun dels balls i compassos d'aquesta nit de dijous més pendent que mai del balcó i ha esquitxat de missatges de complicitat cada racó. Des dels clavells de la sempre solemne Àliga al barret groc de l'esbojarrada Guita Xica, fins als llaços dels balcons, les pancartes de les façanes i unes samarretes dels músics que ho deixaven prou clar: "Ni presó ni exili, per Patum a casa".La flamant nova consellera de Salut, Alba Vergés, ha estat també aquesta nit al balcó de l'Ajuntament de Berga. "Gairebé fa vuit mesos de l'1 d'octubre que va ser una jornada espectacular de canvi de país, una jornada de dignitat, de democràcia que l'Estat no va poder suportar", ha lamentat Vergés que ha tingut un record per Toni Comín, al que substituirà.Un dels altres moments vibrants de la nit ha estat el primer salt de l'Àliga. Silenci sepulcral per començar i un esclat de crits de "presos polítics, llibertat" en finalitzar. La festa s'encamina totalment plena a aquestes hores cap al seu primer salt de Plens.