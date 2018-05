Terrassa condemna l’existència de presos polítics i en demana la seva llibertat

A Terrassa la qüestió dels presos polítics i exiliats toca de prop. Dos terrassencs, Josep Rull i Lluís Puig pateixen de primera mà la decisió judicial de l'Audiència Nacional que els acusa d'haver comès un delicte de rebel·lió i malversació de fons públics. A més a més, una de les regidores del PDECat terrassenc és Meritxell Lluís, la dona de Rull.Precisament ha estat el Partit Demòcrata qui ha presentat una moció per condemnar l'existència en l'actualitat de presos polítics a l'Estat espanyo i ha exigit l'alliberament immediat de tots els presos preventius de la causa esmentada. Els grups municipals d'ERC MES, la CUP i TeC han donat suport a la proposta en un debat sobre si existeixen, o no, presos polítics.Per la seva banda, el PSC, al govern local, ha donat suport a dos dels tres acords. En concret s'han sumat al punt on es qualifica la situació de presó preventiva com a "injusta i no conforme al dret aplicable" i a l'acord per exigir l'alliberament immediat de tots els presos preventius de la causa esmentada però no han exercit el seu vot negatiu a l'acord pel qual es reconeix l'existència en l'actualitat de presos polítics a l'Estat espanyol.Els grups municipals de Cs i el PP han negat categòricament que existeixin presos polítics. Des de Cs han assegurat que "no han estat empresonats per les seves idees i que per tant són polítics presos". El regidor dels populars, Alex Rodríguez, ha tingut unes paraules d'amabilitat pel company d'oposició en la passada legislatura, Josep Rull, ha assegurat que "L'opinió d'aquest ajuntament no serveix per res perquè estem en un estat democràtic amb separació de poders".La coincidència amb la moció de censura a Mariano Rajoy ha propiciat comentaris dels partits sobiranistes a favor del canvi que pot suposar la possible presidència de Pedro Sánchez en relació a la qüestió catalana. En aquest sentit, el portaveu de TeC, Xavi Matilla, ha expressat que Sánchez obriria algunes portes en relació a la plurinacionalitat i ha assegurat que "hem d'apostar per l'acostament de postures".TeC ha votat a favor de la moció del PDECat perquè consideren que tot i que no defensen la independència de Catalunya "i som molt crítics amb les decisions de caràcter unilateral que es van prendre", han acceptat que són capaços de reconèixer una situació injusta dels empresonats i "demanem la llibertat de les persones empresonades", ha afegit.