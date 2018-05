El PSOE mira a la Moncloa: presa de possessió de Sánchez abans de dilluns i nou govern

El PSOE preveu un relleu ràpid a la Moncloa si aquest divendres es confirma el suport del Congrés a la moció de censura presentada per desbancar Mariano Rajoy de la presidència del govern espanyol. Un cop superada la votació, la Constitució estableix que el candidat quedarà investit automàticament i l’executiu sortint restarà en funcions fins que no es consumi el relleu. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, traslladarà el resultat de la moció de censura al rei Felip VI, que la sancionarà perquè sigui publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en forma de decret de nomenament.A partir d’aquest moment, Sánchez podrà prendre possessió com a president en un acte a la Zarzuela que es podria celebrar com a molt ràpid dissabte a la tarda, però que també es podria produir diumenge i dilluns. Després, podria nomenar els seus nous ministres perquè prometessin o juressin el càrrec aquesta mateixa setmana.L’anunci del "sí" del PNB no només ha propiciat el comiat accelerat dels ministres de Mariano Rajoy, que al llarg de la tarja de dijous ja donaven per feta la seva derrota a la moció de censura, sinó que ha obert la travessa dels noms ministrables que Pedro Sánchez posarà sobre la taula en les pròximes hores. Entre altres, la seva mà dreta, José Luís Ábalos, que podria anar a Presidència, la portaveu al Congrés, Margarita Robles, a Justícia, o Patxi López, a Administracions Territorials. També un independent català, l’economista Antón Costas, i papers encara per atribuir a la portaveu adjunta del Grup Socialista, Meritxell Batet, i a la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, que es podria quedar al Congrés dels Diputats.Sobre la taula també la possibilitat que Sánchez s’avingui a un acord amb Podem per a la constitució del govern, un cop els de Pablo Iglesias li han recordat aquest dijous les dificultats d’un govern sustentat únicament per 84 diputats. En qualsevol cas, fonts socialistes donen per fet que aquest serà un tram de legislatura inestable i difícil, condicionat també pel paper que adquireixi l’oposició del PP i de Ciutadans, i del futur de Mariano Rajoy, que segons fonts del PP es resisteix per ara a abandonar el lideratge del partit.

