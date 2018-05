Rajoy, tancat durant hores en un restaurant mentre el Congrés ultimava el seu final

L'encara president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha estat des de les dues del migdia fins passades les deu de la nit en un cèntric restaurant de Madrid. La seva absència al Congrés dels Diputats no ha passat desaparcebuda per ningú, tenint en compte que en la jornada de tarda els principals partits de l'oposició es posicionaven sobre el seu futur polític. El vot favorable del PNB a la moció de censura serà decisiu per desallotjar-lo de la Monclo a.Rajoy ha estat reunit durant les últimes hores amb ministres -María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Dolors Montserrat- i membres del seu estricte cercle de confiança, segons ha revelat en primícia La Sexta. El periodista que cobria la informació ha vist com els acompanyants de seguretat de Cospedal intentaven frenar-lo.

